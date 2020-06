【リアルタイム更新中】プレイステーション5(PS5)と同時に発売される新作タイトルの発表イベント「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」

FOR NEXT GEN

プレイステーション 5(PS5)と同時に発売される ローンチタイトル を発表する配信限定イベントの「 PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW 」が、2020年6月12日(金)5時からスタートします。2020年の年末商戦に登場予定のPS5では一体どのようなローンチタイトルがそろうのか、GIGAZINEでもイベントの様子をリアルタイムで更新していきます。なお、記事を更新する度にGIGAZINE公式の Twitter ・ Facebook アカウントにて通知を行うので、フォローしておくと最新状況がいち早くわかってオトクです。 日本時間6月12日(金) 午前5時スタート:PlayStation®5が実現する未来のゲーム体験 – PlayStation.Blog https://blog.ja.playstation.com/2020/05/30/20200530-ps5/

