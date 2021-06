【リアルタイム更新中】「Nintendo Direct | E3 2021」が配信中、どんな新作タイトルが飛び出すのか？

・関連記事

「スプラトゥーン3」「Fall Guys」「帰ってきた 魔界村」などNintendo Switchの新作タイトルが続々発表された「Nintendo Direct 2021.2.18」まとめ - GIGAZINE



2019年のNintendo Switch向け新作タイトルが「Nintendo Direct」で続々発表 - GIGAZINE



Nintendo Switch&ニンテンドー3DS向け新作ゲームがまとめてドドンと発表された「Nintendo Direct」まとめ - GIGAZINE



任天堂が「スーパーマリオ オデッセイ」「ゼルダ追加コンテンツ」「ポケモン新作」などNintendo Switch新作情報を続々発表した「Nintendo Spotlight: E3 2017」まとめ - GIGAZINE

2021年06月16日 00時45分00秒 in 動画, ゲーム, ピックアップ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.