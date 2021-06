ディープフェイクによるセックスワーカーの被害を専門家が指摘

・関連記事

AI製「有名女優のポルノ」が爆増 - GIGAZINE



服を着た女性の写真を簡単に裸にしてしまうボットがメッセージアプリ上で広まっている - GIGAZINE



ディープラーニングを使った驚異のムービー編集技術「Deep Video」では人の表情や頭・目の動き、まばたきまで別の人に移植可能 - GIGAZINE



ディープフェイクで人造したFacebookのザッカーバーグCEOが「データの支配」について語るムービーが話題に - GIGAZINE



AIを使って作られたフェイクニュースに人間はどうやって対処していけばいいのか? - GIGAZINE



FaceAppをはじめとするロシア製スマホアプリをFBIが「脅威」と認定 - GIGAZINE



Facebookがディープフェイクムービーを積極的に削除する姿勢を表明 - GIGAZINE

2021年06月15日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.