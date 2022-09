NASAの開発した新型宇宙服向け技術は更年期障害の症状を軽減するかもしれない

NASA-funded spacesuit tech may help with menopause relief | Space https://www.space.com/nasa-funded-spacesuit-tech-menopause-relief アメリカ国立衛生研究所によれば、アメリカでは年間130万人が更年期障害の症状を訴えているそうです。更年期障害の症状の1つに、自律神経の変調から体温調節システムがうまく働かなくなるというものがあり、特に閉経後の女性には「ホットフラッシュ」と呼ばれる突発的な高熱があるとのこと。何年も続く更年期障害に伴う体温調節の変調は体力の減衰を招きます。

by Ivan Radic 日照下では最高120度、日陰に入るとマイナス160度と、温度差が非常に過酷な宇宙で宇宙飛行士が安全に活動するために、宇宙服には気密性以外にも高い断熱性が求められます。かつてNASAが宇宙服向けに開発した技術が、更年期障害の軽減に応用されようとしています。 NASA-Funded Technology Helps Relieve Symptoms of Menopause | NASA https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/spinoff/nasa_funded_technology_helps_relieve_symptoms_of_menopause

2022年09月25日 22時30分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

