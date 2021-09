2021年09月19日 09時00分 食

料理画像から「どの国の名物なのか」を当てるクイズサイト「Where is this dish from?」



メキシコのワカモレやインドのダール、タイのトムヤムクンなど世界には多種多様な料理が存在します。が存在します。画像を見てどの国の名物料理かを当てるゲームを遊べる「Where is this dish from?」は、遊びを通して世界の食文化について詳しくなれるクイズサイトです。



Where is this dish from?

https://englishsandwich.github.io/



「Where is this dish from?」にアクセスするとこんな感じ。プレイするには、「Start!」をクリックします。





すると画面には以下のように料理画像が表示されました。料理画像の右側には、この料理に用いられた食材がリストアップされています。





料理画像の下側には国名がズラッと表示されているので、ここから「どこの国の名物料理なのか」を選択します。ライス系の料理ですが、カレー寄りの色味だったので、インドを選択。





すると以下のように正答が表示されます。今回の正解はセネガルで、選択肢の上部に表示された解説によると、この料理はウォロフ語で米と魚を意味する「チェブジェン」という料理とのこと。セネガルだけでなく、隣国のモーリタニアやガンビアでも人気があるそうです。





選択肢の下側の「NEXT」をクリックすると次の問題へ。今度はコップに入ったかき氷のような料理が表示されました。食材を見るとjack fruit(パラミツ)やcoconut(ココナッツ)、plantains(プランテン)が含まれているので、東南アジアの氷菓だと判断してフィリピンを選択。





今度は正解で、このデザートはフィリピンのストリートフード「ハロハロ」とのことでした。





「Where is this dish from?」で用いられている料理画像は「現地でリアルで食べられている料理そのもの」な画像も多く、現地の人々がどのような料理を食べているのかに知るのに役立ちそうです。