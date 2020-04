2020年04月19日 12時00分 レビュー

「この料理はサンドイッチ?」とサンドイッチの定義をユーザーに問うサイト「Is this a sandwich?」



「サンドイッチはパンで食べ物を挟んだものであるなら、ホットドッグはサンドイッチに入れるべき」「ホットドッグはサンドイッチとは明確に別の料理とすべき」というように、海外ではしばしばサンドイッチの定義で激しい議論が巻き起こります。過去にはパンの形状を幾何学的に解釈して判別する「立方体ルール」が考案されたものの、サンドイッチの定義はいまだに確定していません。そんな中、「サンドイッチを一方的に定義するのではなく、個人のサンドイッチの定義を評価する」という趣旨のサイト「Is this a sandwich?」が登場しました。



Is this a sandwich?

https://isthisasandwich.netlify.com/



Is this a sandwich?にアクセスするとこんな感じ。中央に料理の写真と名前が表示され、「この料理はサンドウィッチだ」と思った場合は「YES」を、「この料理はサンドウィッチと認めない」と思った場合は「NO」をクリックするだけ。初回はまさにサンドウィッチそのものが登場したので「YES」をクリック。





パン生地を折りたたんで餃子のように具を包んだスペイン料理のエンパナーダは「サンドイッチ」かどうかを聞かれました。パンで挟んでいる印象がなかったので、「NO」を選択しました。





生地を折りたたんで焼いたスウェーデンの名物ピザ「フォールデッドピザ」も、サンドイッチとは思えなかったので「NO」をクリック。





ハンバーガーは「パンで具を挟んでいる」という点ではサンドイッチと言えるかも……と考えて「YES」を選択。こんな感じで「表示される料理はサンドイッチに分類できるかどうか」に答えていきます。





他にもアイスクリームサンドや……





クッキーサンドといった、サンドイッチの名を冠する料理が登場。





また、日本の寿司がテクス・メクス料理のブリトーと合体した「スシブリトー」や……





溶かしたチーズにパンを浸して食べるスイス料理のチーズフォンデュなど、どう考えてもサンドイッチとは思えない料理に対しても判断を求められます。なお、あまりにも一般的なサンドイッチのイメージからかけ離れた料理をサンドイッチと判断すると「WUT?(はぁ?)」と画面に表示されることも。





18個の質問にすべて答えたら、サンドイッチの考え方について、Lawful(秩序)-Neutral(中立)-Chaotic(混迷)と、Good(善)-Neutral-Evil(悪)の2軸で評価が下されます。今回はLawful Good(秩序立った善)と評価された様子。





なお、開発者のSarah Drasnerさんによれば、「Is this a sandwich?」はたった1日で作成されたとのこと。「自分のこと、お互いのこと、そしてサンドイッチのことをたくさん学ぶでしょう。そして、その過程で怒鳴ることもあるでしょう。みんなに怒鳴られるのが楽しみですし、お互いに怒鳴り合うのが楽しみです」と語っています。



なお、「Is this a sandwich?」はオープンソースで開発されており、GitHubでソースコードが公開されています。



GitHub - sdras/is-this-a-sandwich: Is this a sandwich?

https://github.com/sdras/is-this-a-sandwich