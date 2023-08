2023年08月09日 12時00分 ネットサービス

チャンネル登録者数1億7000万人超のYouTuberがオリジナルハンバーガー店の展開で提携した会社を「品質が低い」と訴えたところ140億円で訴え返される



MrBeastとしてYouTubeで活動しているジェームス・ドナルドソン氏が2023年7月に、自身のブランドで立ち上げたバーチャルレストラン「MrBeast Burgers」であまりに質が悪い食事を提供したとして運営会社のVirtual Dining Concepts(VDC)を訴えた問題で、新たにVDC側がドナルドソン氏を契約違反で起訴しました。



ドナルドソン氏がVDCと提携して2020年に開始したレストランチェーンのMrBeast Burgersは、実店舗は持たずに提携した別のゴーストキッチンが調理したハンバーガーを宅配で客に提供する配達専用ファーストフードレストランです。



設立当初は飛ぶ鳥を落とす勢いで店舗数を伸ばしたMrBeast Burgersですが、ドナルドソン氏はファンから「気持ち悪い」「不快な味」「とても食べられない」といった食事の質に関する苦情が相次いだことを受けて、契約関係の解消を求めてVDCを起訴しました。詳細は以下の記事にまとめられています。



YouTuberが立ち上げた配達専門の仮想バーガーショップ「MrBeast Burgers」がマズすぎでゴーストキッチン設立会社を起訴 - GIGAZINE



芸能情報を扱うニュースメディア・Varietyは2023年8月7日に、VDCがドナルドソン氏と同氏の会社であるBeast Investmentsを訴えたと報じました。



Varietyが入手した訴状の中でVDCは、「この訴訟は、自分の名声があれば発言や事実は重要ではなく、義務を履行せず契約に違反してもなんの問題もないと信じているソーシャルメディアの有名人に関するものです」と述べてドナルドソン氏を非難し、同氏が広報活動やプロモーション活動などの契約上の義務を履行しなかったと訴えました。





VDCはさらに、ドナルドソン氏がMrBeast Burgersを中傷して多大な経済的損害をもたらし、店の評判をおとしめたとして、損害賠償を求めています。Varietyによると、VDCが今回の訴訟でドナルドソン氏らに求めている賠償額は1億ドル(約140億円)以上と見積もられているとのことです。



以下は、ドナルドソン氏による中傷として訴状で取り上げられているSNS投稿の一部です。ドナルドソン氏は一連の発言で、VDCとの契約を後悔していることを繰り返し表明しています。





こうしたドナルドソン氏の言動についてVDCは「ドナルドソン氏の根拠のない違法な中傷は、彼が意図した通りの結果をもたらしました。すなわち、MrBeast Burgersの評判は破壊されたとは言えないまでも著しく損なわれ、顧客はMrBeast Burgersを見捨て、私たちが苦労してベンダーやパートナー、サプライヤーと構築した関係は打ち砕かれ、9桁の損害が生じました」と述べて、その責任を追及する姿勢を示しました。