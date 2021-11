史上まれに見る成功と失敗を経験したWeWorkから得られる「5つの教訓」とは？

・関連記事

WeWorkが3000億円分の株式公開買付けをキャンセルしたソフトバンクに損害賠償を求め提訴 - GIGAZINE



2400人以上の従業員を解雇したWeWorkのエンジニアが顧客の個人情報をGitHubで公開していたことが判明 - GIGAZINE



ソフトバンクが多額の出資を行うもIPOに失敗&大炎上でCEOが退任した「WeWork」を専門家が批判 - GIGAZINE



資金調達に失敗して大炎上の末CEOが辞任したWeWorkが正式に上場申請を撤回 - GIGAZINE



投資で失敗続きのソフトバンクがスタートアップから撤退しまくっているとの指摘 - GIGAZINE



ソフトバンクが約4兆2000億円でArmをNVIDIAに売却 - GIGAZINE



孫正義は天才投資家か否か? - GIGAZINE



2021年11月24日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.