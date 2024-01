2024年01月31日 14時00分 ネットサービス

ユニバーサルミュージックがTikTokとの契約を2024年1月31日で打ち切りに、収益やAI利用に関するいざこざ発生で間もなく楽曲の一部が消え去る可能性



2021年2月に発表されたTikTokとユニバーサルミュージックグループ(UMG)の契約が2024年1月31日に終了し、契約更新が行われないことが明らかになりました。これにより、TikTokおよびTikTok Musicへのコンテンツのライセンス供与が停止されます。



An Open Letter to the Artist and Songwriter Community - Why We Must Call Time Out on TikTok - UMG

https://www.universalmusic.com/an-open-letter-to-the-artist-and-songwriter-community-why-we-must-call-time-out-on-tiktok/





Universal Music Group Says It Will Pull Songs From TikTok

https://variety.com/2024/digital/news/universal-music-group-pulling-songs-tiktok-licensing-deal-1235892437/



Taylor Swift Songs Pulled from TikTok as Universal Music Deal Ends – The Hollywood Reporter

https://www.hollywoodreporter.com/business/digital/universal-music-group-pull-songs-tiktok-taylor-swift-1235810976/



UMGの発表によると、TikTokはUMGが提案したアーティストとソングライターへの報酬案を聞き入れず、競合他社よりもはるかに低い報酬額を提示したとのこと。このことに対してUMGは「音楽に正当な価値を支払うことなく音楽ベースのビジネスを構築しようとしている」と強く非難し、2024年1月31日で切れる契約の更新を行わないことを決定しました。



このほかにもUMGは「AIへの取り組み」「安全性への取り組み」の2点を問題視しています。AIに関して言えば、TikTokはAIによって生成された音楽がプラットフォームに投稿されることを容認していること、さらにプラットフォーム自体でAIの音楽制作を可能にし、促進するツールを開発していること、AIコンテンツがあふれることで人間アーティストへの報酬が結果的に減ってしまうということについて、UMGは容認できないとの立場を示しています。





さらに、UMGは「TikTokはアーティストの権利を侵害するコンテンツに対処する努力をほとんどしておらず、プラットフォーム上のヘイトスピーチ、偏見、いじめ、嫌がらせへの対処はおろか、類似コンテンツ乱造の問題に対しても意味のある解決策を提示していません」と主張。権利侵害や、アーティストのポルノ的なディープフェイクなどの削除をユーザーが求めたい場合、現状は非効率な報告プロセスしかないとして、プラットフォームの安全性への取り組みも不十分だと指摘しました。



しかし、UMGがこれらの問題を改善するようTikTokに訴えかけたところ、TikTokは関心を示さず、さらに以前よりも低い額で契約を迫るなど「威圧的な態度」で応じたとのこと。



UMGは「TikTokは、巨大なプラットフォームの力を使って弱い立場のアーティストを傷つけ、音楽を過小評価し、アーティストやソングライター、そしてそのファンを切り捨てるような取引に譲歩するよう迫りました」と述べ、TikTokとの契約更新を行わない方針を示しました。





UMGに所属するアーティストには、テイラー・スウィフトやドレイク、ビリー・アイリッシュ、ハリー・スタイルズ、アリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバーなどが上げられ、契約終了によりTikTokでこれらアーティストの楽曲が使用できなくなる可能性があります。



UMGが契約終了を発表したことを受け、TikTokは「UMGがアーティストやソングライターの利益よりも自分たちの欲を優先したことは悲しく残念なことです。UMGの主張は虚偽につつまれていて、アーティストのプロモーション手段として機能するプラットフォームの強力なサポートから離れることを選択したにすぎません。TikTokは、他のあらゆるレーベルやパブリッシャーと『アーティスト優先』の契約を結ぶことができています。明らかに、UMGの利己的な行動は、アーティスト、ソングライター、ファンにとって最善の利益ではありません」との声明を発表しました。