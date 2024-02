2024年02月28日 12時13分 ネットサービス

TikTokからユニバーサル・ミュージック・パブリッシング・グループの楽曲も削除される



TikTokとユニバーサルミュージックグループ(UMG)のコンテンツライセンス契約が終了することが明らかになってからおよそ1カ月後、新たにUMG傘下のユニバーサル・ミュージック・パブリッシング・グループ(UMPG)もTikTokのサービス上から多数の楽曲を削除し始めていることがわかりました。UMGはTikTok側と収益等に関する意見が合致しなかったと説明しています。



TikTok Begins Removing Universal Music Publishing Songs

https://variety.com/2024/music/musicians/tiktok-removing-universal-music-publishing-songs-1235923848/





TikTok loses even more songs over its dispute with Universal Music Group | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/02/27/tiktok-loses-even-more-songs-over-its-dispute-with-universal-music-group/



TikTok Is Missing Beyonce, SZA, Harry Styles & More Songs — Here's Why

https://www.billboard.com/business/tech/tiktok-missing-beyonce-sza-harry-styles-songs-why-1235616545/



2024年1月、UMGはアーティストを守るために同月31日に終了するTikTokとの契約を更新しないと発表し、自社に所属するアーティストの楽曲をTikTok上から削除することを明らかにしました。UMGによると、TikTokはアーティストとシンガーソングライターへの報酬額として他社よりもはるかに低い金額を提示したほか、TikTokが推し進めるAIの理想がUMG側の思想と合致しないところがあったとのこと。



ユニバーサルミュージックがTikTokとの契約を2024年1月31日で打ち切りに、収益やAI利用に関するいざこざ発生で間もなく楽曲の一部が消え去る可能性 - GIGAZINE





この発表のおよそ1カ月後、新たにUMPGの楽曲も削除されることがわかりました。これによりUMPGに所属するハリー・スタイルズ等の楽曲動画がTikTokから消え、楽曲を使用したユーザーの動画はミュートされているとのこと。



アーティストは地域によって異なる契約を結んでいる可能性があるため一概に言えませんが、記事作成時点でイギリスおよびアメリカで削除の動きが見られているそうです。TikTokによればUMGとUMPGの楽曲はTikTokにおける人気曲の20~30%を占めているとのことで、TikTok側にとっては大きな痛手となります。



一方で、UMGの収益に関する主張とは裏腹にアーティストとシンガーソングライターへの影響は非常に大きいとされています。ケイティ・ペリーやブリトニー・スピアーズのヒット曲を手がけたシンガーソングライター兼アーティストのボニー・マッキー氏は「TikTokはアーティストが新曲の情報を発信する絶好の場所なのに、アーティスト全員をミュートするんですか?レーベルはTikTokがとても重要だと言っていて、TikTokで発信するようプッシュしているのに、今はできないんですね」と語り、音楽を宣伝するための最も強力なプラットフォームを失ってしまったことを嘆きました。