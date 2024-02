2024年02月16日 14時40分 ネットサービス

YouTubeが公式ミュージックビデオと自身の映像を一緒に並べる「コラボ」機能や動画内に自身の映像を合成する「グリーン スクリーン」機能などYouTubeショートに複数の新機能をリリース



2024年2月15日、YouTubeがプラットフォーム上で公開されているアーティストの公式ミュージックビデオを活用してオリジナルのショート動画を作成できる複数の機能をリリースしました。



YouTubeショートに追加された新機能は「リミックス」から利用可能です。リミックスを使用するには、モバイル版YouTubeアプリで公式ミュージックビデオを再生し、「リミックス」ボタンをタップします。





すると、ショート動画のクリエイターがミュージックビデオをリミックスする際に使用できる「サウンド」「コラボ」「グリーン スクリーン」「切り抜き」といったツールが表示されます。





「サウンド」では、ミュージックビデオから音楽だけを抽出してショート動画に利用できます。なお、「サウンド」機能は以前から利用可能でした。





「コラボ」を使用すると、ミュージックビデオを自身が撮影したビデオと一緒に最長60秒まで表示することが可能です。まずはミュージックビデオの中から、好きな部分をトリミングし、「次へ」をタップ。





すると、トリミングしたミュージックビデオとカメラで撮影した映像が1つの画面上に表示されるようになります。





また、表示される画面のレイアウトを変更することも可能で、右側のレイアウトボタンをタップ。





「レイアウトを選択」と表示されるので、ミュージックビデオが表示される位置を「左」「右」「上」「下」の中から選んで、好みのレイアウトを適用することが可能です。YouTubeはこの機能について「ミュージックビデオのダンスと自身のダンスを一緒に再生するショート動画を作成することができます」との例を挙げています。





また、「グリーン スクリーン」機能を使用すると、ミュージックビデオをショート動画の背景として利用することが可能です。まずは「コラボ」と同様にミュージックビデオの特定の部分をトリミングし「完了」をタップ。





すると、カメラに映った人物や物体を自動的に切り抜いてミュージックビデオに合成してくれます。





トリミングを行う画面で「レイアウト」をタップすることで、同じ動画を分割して表示することも可能です。





「グリーン スクリーン」で可能な分割レイアウトの例が以下。





「切り抜き」ではミュージックビデオから最大5秒間の映像を切り出してショート動画に利用することができます。





YouTubeのプロダクトマネジメント担当シニアディレクターであるサラー・アリ氏は「YouTubeでは、ミュージックビデオを繰り返し再生したり、同じ楽曲から他のファンが作成したショート動画をチェックしたり、お気に入りのアーティストのある瞬間をカットして、自身のショート動画に使用できたりします。このようなことが1つのプラットフォームで実現できるのは、YouTubeだけです」と述べ、TikTokなどの競合プラットフォームに対する優位性を示しています。



なお、YouTubeの競合プラットフォームであるTikTokでは、2024年1月31日をもってユニバーサルミュージックグループ(UMG)との契約が打ち切られました。契約打ち切りについてUMGは「TikTokがUMGに支払う報酬額の低さ」「AIへの取り組み」「安全性への取り組み」を問題視しています。契約打ち切りに伴って、TikTokではUMGに所属するアーティストの楽曲を使用することができなくなっています。



