SEGAが景品機の「確率制限設定」で5億5000万円の損害賠償を請求される、「一定金額を投入しないと景品を入手不可能なのは詐欺」

このKey Masterについて、SEGA OF AMERICAとアメリカの景品ゲーム機販売企業 Komuse America を消費者保護法違反と欺瞞的行為で訴えたのが、アメリカ・カリフォルニア州在住のMarcelo Muto氏率いる原告団。Muto氏らは「Key Masterにはそもそも景品が獲得不可能になるような仕掛けが存在するにも関わらず、消費者に対してその旨を伝えていない」として、SEGA OF AMERICAらに500万ドルの損害賠償を請求しました。 今回の訴状に添付された「Key Masterの取扱説明書」の真正なコピーによると、Key Masterにはプレイヤーの試行回数が一定以上に達しない限り景品を獲得できないようにする設定がオンになっており、デフォルトでは「試行回数が700回以上に達しないと勝てない」ようになっているとのこと。加えてプレイヤーの操作に最小0.4mm、最大3.6mmの誤差を生じさせる「Compulsory Upper Deviation(強制上限偏差)」という仕掛けが施されており、アームをいかに正確に操作しようと、どうやってもブレが生じるという仕組みになっているそうです。

by Je.T. SEGAのアメリカ法人SEGA OF AMERICAが、 景品ゲーム 機「Key Master」について「実際には一定金額を投入しないと景品が取れないようになるなどの仕掛けが存在するにも関わらず、腕前次第でいつでも景品を取れるかのように偽っている」と500万ドル(訳5億5000万円)の損害賠償を請求されました。 Sega Lawsuit - DocumentCloud https://www.documentcloud.org/documents/20994663-sega-lawsuit

2021年07月15日 23時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1k_iy

