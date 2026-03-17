2026年03月17日 17時10分 ハードウェア

NVIDIAのAI特化CPU「Vera CPU」は一体どれだけ高性能なのか？



NVIDIAが主催するAIカンファレンス「GTC 2026」の基調講演が現地時間の2026年3月16日に実施され、ジェンスン・フアンCEOによってRubin GPUやVera CPUの詳細が発表されました。このうち、Vera CPUの性能を測定したベンチマーク結果がAIシステムを開発するRedpandaによって公開されています。



次世代データセンター CPU | NVIDIA Vera CPU

https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-cpu/



NVIDIA Launches Vera CPU, Purpose-Built for Agentic AI | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-vera-cpu-purpose-built-for-agentic-ai



Redpanda pushes the envelope on NVIDIA Vera

https://www.redpanda.com/blog/nvidia-vera-cpu-performance-benchmark



Vera CPUはNVIDIAが独自開発したCPUで、Rubin GPUと組み合わせたVera Rubin NVL72が2026年後半に稼働開始予定です。Vera Rubin NVL72の詳細は以下の記事にまとめています。



NVIDIAがAI特化GPU「Rubin」とAI特化CPU「Vera」の詳細を発表、AIラック「Vera Rubin NVL72」の処理性能はFP64精度で2400TFLOPS＆Groqの高速推論チップも統合 - GIGAZINE





Vera CPUを搭載した基板が以下。Vera CPUはArm v9.2と完全な互換性を備えたOlympusコアを88個搭載し、マルチスレッディング技術の「NVIDIA Spatial Multithreading」によって合計176スレッドのCPUとして動作します。処理性能は前世代の2倍で、エージェントAIの実行や強化学習において優れたパフォーマンスを発揮することがアピールされています。





Redpandaは「NVIDIA Vera CPU」「AMD EPYC Turin」「AMD EPYC Genoa」「Intel Xeon 6(Granite Rapids)」のストリーミング遅延速度を測定した結果を公開しています。Vera CPUは最も遅延が小さく、「コア数やマシンの数が増加するにつれて、遅延が著しく減少する」という優位な特徴も確認されました。





「NVIDIA Vera CPU」「AMD EPYC Turin」「Intel Xeon 6(Granite Rapids)」のコア間通信速度を測定した結果が以下。EPYCとXeonはコア数の増加に伴って通信速度が向上しつつ32コアで頭打ちとなっていましたが、Vera CPUは64コアになっても通信速度が向上しています。





以下は「NVIDIA Vera CPU」「AMD EPYC Turin」「AMD EPYC Genoa」で「SQLのテーブルを結合する」という処理の速さを比較した結果です。実用環境に即したテストでもVera CPUが最も短時間で処理を終えることができました。





Vera CPUはすでに量産が始まっており、2026年後半から複数のプロバイダーを介して利用可能になる予定です。

