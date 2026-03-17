2026年03月17日 18時16分 ヘッドライン

2026年3月17日のヘッドラインニュース



フロム・ソフトウェアが開発した傑作アクションアドベンチャーゲーム「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(隻狼)」のアニメ化作品である「SEKIRO: NO DEFEAT」が2026年に劇場公開されることが決定しました。



SEKIRO: NO DEFEAT｜アニメ公式

https://sekiro-anime.jp/



「SEKIRO: NO DEFEAT」PV｜2026年劇場版全国公開 - YouTube





本作は全編手描きの2D作品として制作されており、ゲームと同じく狼役を浪川大輔さん、九郎役を佐藤みゆ希さん、葦名弦一郎役を津田健次郎さんが担当することが制作発表時点で明らかになっていました。新たに、仏師役を浦山迅さん、エマ役を伊藤静さん、半兵衛役を高瀬右光さん、梟役を土師孝也さん、葦名一心役を金尾哲夫さんが担当することも発表され、ゲームと似た雰囲気を楽しめる作品であることが分かるPVも公開されました。また、主題曲が坂本龍一さんによる「Blu」(『The Best of ‘Playing the Orchestra 2014’』より)となることも明かされています。



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©KADOKAWA/Sekiro: No Defeat PARTNERS



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）









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◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

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◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

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「抗議団体だから選んだわけではない」転覆船乗船の同志社国際、開校当初から沖縄へ旅行 - 産経ニュース



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【速報】中東への艦船派遣、テロ標的のリスクと首相|47NEWS（よんななニュース）



歴史的圧勝を収めた自民、高市首相に忍び寄るのはインフレの影 自滅の中道は「素振り」サボる？専門家３人が要因を分析 | NEWSjp



現行法での自衛隊派遣は「困難」 国民・玉木氏、ホルムズ海峡巡り|47NEWS（よんななニュース）



国民生活への影響回避全力、首相 中東情勢巡り|47NEWS（よんななニュース）



プラスグループのステーショナリー事業の段階的統合及び連結子会社の商号変更に関するお知らせ | プラス株式会社のプレスリリース



高市首相、武器輸出「もう時代が変わった」 宮沢喜一氏の答弁問われ | 毎日新聞



辺野古沖 2人死亡事故 1隻目の約2分後に2隻目も転覆 海保 | NHKニュース | 沖縄県、事件・事故、海上保安庁



トランプ氏、キューバ掌握示唆 「何でもできる」 | ロイター



コラム：イラン攻撃で不満抱える湾岸諸国、「金融手段」でトランプ氏に伝達も | ロイター



アフガニスタン首都の病院 パキスタン軍の空爆受け400人死亡か | NHKニュース | アフガニスタン、パキスタン



沖縄・辺野古沖転覆事故、生徒ら含む14人が骨折やあごを切るなどのけが 被害規模が拡大|47NEWS（よんななニュース）



イラン情勢 トランプ大統領 ホルムズ海峡への艦船派遣めぐり各国に不満 圧力強める | NHKニュース | イラン情勢、ホルムズ海峡、イラン情勢 日本への影響



トランプ大統領、イランめぐり「前任者に称賛された」 前任の4人は全員否定 - CNN.co.jp



沖縄・辺野古沖転覆事故、生徒ら含む14人が骨折やあごを切るなどのけが 被害規模が拡大｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



抗議と平和教育で長年使用 転覆の「不屈」「平和丸」 亡くなった船長は牧師 - 産経ニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

一人暮らしの引越し準備してるけど、これ持って行くの親にめちゃくちゃ反対されてる『何に使うの』って聞かれたから『これあると元気になるの！！』って返した - Togetter



会社のゴミ箱がいつも溢れてて毎回自分が交換する役になっている 当番制にしたいと上司に相談したら「気づいた人がやればいいじゃん」と言われた - Togetter



クラフトボスコーヒーの飲料分類表記をよく見たら『コーヒー』から『コーヒー飲料』に変わっている...→その理由が分かると「そうきたか～」「やってんなぁ」 - Togetter



若い頃にちょっと高めの飲食店でだいぶ舐めた態度を店主に取られたとき「もう二度と来ないけどなんで意地悪をしたのかだけ教えて」と聞いたことがある - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

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「ITパスポートが難しい」という話をよく見るのでどうやって勉強すればいいかをまとめてみた→テキストや過去問道場の活用法を覚えれば基本情報や応用情報にも使える - Togetter



サイバー攻撃無害化、10月開始 政府「能動的防御」導入へ決定|47NEWS（よんななニュース）



【吉田伊織のA&V奥の細道】スピーカーなどのケーブルが長い時に活躍、“半径ずらしの技とは?” - AV Watch



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楽天、「GENIACプロジェクト」の一環として開発された 国内最大規模の高性能AIモデル「Rakuten AI 3.0」を提供開始 | 楽天グループ株式会社



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業界最小※1 1.45µmのLOFIC画素を採用した4Kイメージセンサーを セキュリティカメラ向けに商品化 ～明暗差の大きな環境や暗所での高画質撮影により、認識精度の向上に貢献～｜ニュースリリース｜ソニーセミコンダクタソリューションズグループ



Anker史上最高の安全基準を実現したモバイルバッテリーを順次販売 バッテリーセル・管理システム・素材の各要素で安全性を追求 | アンカー・ジャパン



釘刺し試験にも通過するバッテリーセルや管理システムの搭載、また難燃性素材を採用し、Anker史上最高の安全基準に対応したモバイルバッテリーを、業界に先駆けて順次展開いたします。



北海道日高町・浜本牧場仔馬「躾」動画が大波紋 虐待疑いでネット非難殺到 他の牧場も批判 競馬業界に衝撃 - coki (公器）



エンジニアに炎上した時の話をするときは気を付けた方がいい...だいたい自分の倍ぐらい炎上した話が出て負けます→「昔某銀行の日本のATMを全台止めたことが...」 - Togetter



父が「ケータイ動かなくなった」と泣き顔でやって来たので見てみたら意味不明なアプリが大量に入ってまともに動かなくなっていた→なんでも「はい」を押さないでほしい - Togetter



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

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「1の方が自然」「2がイラつきを感情と発音に乗せて言ってる」漫画、吹き出しのシッポは発言者の口元に向けるか向けないかで印象が違う - Togetter



アニメの剣や斧で気になるのは持っただけで「チャッ」みたいな金属音がなること、あれどこかの部品が緩んでいるのでは？「日本刀は時代劇での手入れが悪かったのが起源らしい」 - Togetter



OVERLAP GAMES『終末の明日亭で乾杯を。』ティザーPV - YouTube





Return to Armageddon: Warhammer 40,000 Animation - YouTube





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『鳴潮』キャラクターPV丨シグリカ丨才能と期待 - YouTube





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『崩壊：スターレイル』 Ver.4.1PV 「荒れ狂う暁の空」| PS5® Games - YouTube





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ポケモンはなぜ15兆円経済圏に成長した？小さなゲーム会社を見捨てなかった任天堂の慧眼 | TBSラジオ



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

つば九郎の活動再開について | ニュース | 東京ヤクルトスワローズ



◆新商品（衣・食・住）



「日清ふっくら釜炊き ごはん」(3月30日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



充実した機能と優れた操作性を備え、演奏者の創造力を引き出すモデルへ進化 ヤマハ 電子キーボード『PSR-E483』を発売 - ニュースリリース - ヤマハ株式会社



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