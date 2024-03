2024年03月17日 08時00分 ハードウェア

PS5をネットから切断するとディスクからのインストールが爆速になる



PlayStation 5(PS5)に新しいゲームディスクを挿入した際は、まずディスクからPS5本体へとゲームデータのインストールが行われ、場合によっては次にゲームのアップデートが実施されます。この一連の流れのうち「ゲームデータのインストール」の時に本体をインターネットから切断すると、処理速度が上がるという報告が寄せられています。



Question: How long does your disk installations take? : r/PS5

https://www.reddit.com/r/PS5/comments/t6nfyl/question_how_long_does_your_disk_installations/



Disconnecting the Playstation 5 from Internet installs DVD games faster | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=39414945



「本体をインターネットから切断するとインストールが速くなる」という問題が明るみに出るきっかけとなった事例のひとつが、オンライン掲示板のRedditに寄せられたRapidRaid氏の報告でした。



RapidRaid氏は「グランツーリスモ7のディスクを手に入れたのですが、インストールに5時間かそこらかかってしまうと表示されています。そういうものですか?」といった趣旨の質問を投稿。これに対し、tobsennn氏が「自分も同じ問題を抱えていたんですが、インターネットから切断すると解決しました。ディスクからのインストールが完全に終わってから、オンラインに戻してアップデートを実施してみてください。ばかげていますが、効果はあるはずです」と返信しました。





これを実際に試したRapidRaid氏は「あなたの言う通りになりました」と報告し、当該報告を見た別のユーザーからも「自分も4時間くらい節約できた」「なんでうまくいくのかわからないけど本当に短縮された」などの報告が寄せられました。



速度が上がった理由は不明ですが、必要最低限のデータだけをインストールできたからではないかとの説があります。ゲームの中には「プレイに最低限必要なデータ」と「追加コンテンツ等のデータ」をまとめてインストールするものがありますが、オフラインにしたことで、プレイに最低限必要なデータのみが優先してインストールされたのではないか、というわけです。