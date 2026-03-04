2026年3月4日のヘッドラインニュース
ともつか治臣原作のオカルトコメディ漫画を原作とするテレビアニメ『令和のダラさん』が2026年7月に放送されることが発表されました。これに伴い、本予告動画の第1弾が公開されました。
TVアニメ『令和のダラさん』本予告第1弾 | 2026年7月放送開始 - YouTube
キャストも発表されており、主人公のダラさん役は田村睦心さん、三十木谷日向役は津田美波さん、三十木谷薫役は寺澤百花さん、ナレーションはてらそままさきさんが務めます。さらなる詳細は2026年3月29日に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan 2026のスペシャルステージで語られます。
■テレビアニメ『令和のダラさん』作品概要
＜スタッフ＞
原作:ともつか治臣(「令和のダラさん」/KADOKAWA 刊)
監督:鈴木理人
シリーズ構成:木村 暢・山田靖智
キャラクターデザイン:菊田幸一
衣装デザイン:竹本佳子・牛ノ濱由惟・山崎理璃花
怪異デザイン:度会竜司
プロップデザイン:池上理恵
色彩設計:吉田隼人
美術設定:友野加世子・乗末美穂・大久保修一
美術監督:丸山由紀子・竹越輝子 美術:アトリエムサ
撮影監督:何 文馨 撮影:旭プロダクション
編集:石井亜美 音響監督:桑原一輝
音響制作:INSPION エッジ
音楽:石塚玲依
音楽制作:ランティス
オープニング主題歌「ダラダラ♡ダンシング」
アニメーション制作:旭プロダクション
＜キャスト＞
ダラさん:田村睦心
三十木谷日向:津田美波
三十木谷薫:寺澤百花
ナレーション:てらそままさき
＜公式情報＞
アニメ公式サイト:https://www.darasan-anime.com/
アニメ公式X:@darasan_anime
推奨ハッシュタグ:#令和のダラさん #darasan
©ともつか治臣・KADOKAWA／令和のダラさん製作委員会
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
25周年超えの原作をどうアニメ化したのか「魔術士オーフェンはぐれ旅」浜名孝行監督＆シリーズ構成・吉田玲子さんにインタビュー - GIGAZINE
ウルトラマンの変身シーンを生み出した男、「ゴジラ対ビオランテ」の川北紘一インタビュー - GIGAZINE
「たけのこの里」が嫉妬するほど全身チョコまみれの「チョコかけすぎました大粒きのこの山」を食べてみました - GIGAZINE
黄金に輝く天皇献上品の「黄金イクラ」は普通のイクラと別次元の衝撃的なプチプチ感が味わえるとのことだったので購入して食べてみました - GIGAZINE
サーバーをぶん投げる距離を競う「世界サーバー投げ選手権2024」が開催決定、「サーバー投げの歴史に名を刻め」「参加条件はサーバーを遠くに投げたい気持ちだけ」などパワーワード連発の告知ページか公開される - GIGAZINE
Windows 95のプロダクトキーは「111-1111111」や「000-0000000」でも突破できる超単純アルゴリズムで実装されていた - GIGAZINE
任天堂の公式オンライン修理で保証切れのNintendo SwitchのJoy-Conを修理してみた - GIGAZINE
無料のオープンソース3DCGソフト「Blender」で作られたアニメ映画『Flow』がアカデミー賞長編アニメーション賞を受賞 - GIGAZINE
たった3日間スマホの使用を制限するだけで脳の活動に変化が生じるという研究結果 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ボン・ジョヴィはアメリカで3/2に産まれてる。アメリカの3/2の午後は日本では3/3午前なので、ひな祭りとボン・ジョヴィは関係あるんだよ。 https://t.co/stnUci9QEN— 高燃費 (@ta1000islands) 2026年3月3日
ひなまつり pic.twitter.com/c0IaflWbrY— みやこ❗ (@_junkboy17) 2026年3月3日
光のオーロラ 身に纏い— 斜風 (@08103_Regamys) 2026年3月3日
あかりをつけましょ ぼんぼりに
傷つくことを 恐れたら
お花をあげましょ 桃の花
Wake Up The Hero！燃え上がれ
五人囃子の果てしないバトル
Wake Up The Hero！笛太鼓
きょうは楽しい ひなまつり
仮面ライダー 黒いボディ
仮面ライダー 真っ赤な目
仮面ライダーBLACK RX
2026年3月3日
AIは頼まれもせんアイドルの服を脱がしてないで、今すぐここに来て確定申告を代われ。服は俺が脱ぐ。— 友達の友達 (@29327703M) 2026年3月3日
大遅刻 #猫の日— つるり@ワドルディ&コードギアス用 (@tsuru_waddledee) 2026年3月3日
（ポケモ◯プレゼンツがもう少し早ければ思いついたのに） https://t.co/1SttZDmleo pic.twitter.com/JJjamSyen6
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
共同発表：マイクロペプチドがタイマーとして細胞の運命を導く～複雑な器官形成を支える細胞分化の制御切り替え～
嫌悪記憶の再固定化のメカニズムを発見 | 理化学研究所
小惑星リュウグウ試料の磁気測定から探る初期太陽系の... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
液体鉛ビスマス合金流動場で自己修復する耐食性構造材料 | Science Tokyo - 東京科学大学
地球との通信に依存しない自律的な宇宙航法へ一歩－超小型X線衛星NinjaSatによるX線パルサー航法の実証－｜東京理科大学
研究成果（共同）「大腸がん細胞の増殖を抑える可能性がある3つの植物由来成分を特定」 | 総合研究所 大塚 蔵嵩 客員教授 | 東京農業大学
糖鎖合成酵素B4GALNT3のレクチンドメインを発見 | 研究・採択情報 | 岐阜大学
牛の健康状態を非接触で把握するAIシステムを開発～牛のストレス軽減と畜産現場の効率化に期待～｜大阪公立大学
小型ロケット「カイロス3号機」5日改めて打ち上げへ 和歌山 | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、和歌山県
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
高市首相、イラン攻撃後に離京 予定通り石川知事選応援：時事ドットコム
【速報】イラン攻撃の法的評価は差し控えると首相|47NEWS（よんななニュース）
高市首相、イラン情勢「外交解決求める」 邦人被害確認されず―衆院予算委：時事ドットコム
英独仏首脳、イランによる報復は「無差別で過剰」…「ミサイル発射能力を破壊する可能性あり」と警告 : 読売新聞
ロシア、友好国イラン支援に及び腰…ウクライナ侵略巡りトランプ政権との関係重視か : 読売新聞
衆院予算委、公聴会開催を議決：時事ドットコム
野田氏支持は「失敗」 小沢一郎氏が振り返り：時事ドットコム
JR東海、27年度新卒採用で駅員など現業職4割減 業務効率化進む - 日本経済新聞
外国人でもロシアに長期滞在するなら兵役義務、中国領事館が注意喚起
与党、13日の予算質疑終結を提案 野党反発「立法府の自殺行為」：朝日新聞
「票操作」疑い、25年の参院選以外でも 大田区職員の不正常態化か | 毎日新聞
「トップがこれか」みらい・安野代表 「アメリカ有事」時の支援問われるも“具体性ゼロ”回答に広がるガッカリの声…衆院躍進で問われる「対応力」 | 女性自身
「未熟で抵抗できない相手への犯行」小学生低学年の女児ら11人に強制わいせつ、不同意性交罪 宮城・気仙沼市元職員の男（25）に懲役23年の判決 仙台地方裁判所 | TBS NEWS DIG
《ジャーナリスト横田増生氏が参政党に潜入取材》除名3日前の会見会場で“事務局の者”と名乗る男性が「離党されますか」と圧力 際立つ“これまでの潜入取材とは異なる”参政党の反応｜NEWSポストセブン
【倒産】（株）千鳥屋本家（福岡県飯塚市）ほか3社 菓子製造｜NetIB-News
仏英独3カ国が声明 イランの無人機、ミサイル発射能力の破壊辞さず「防衛措置とる」 - 産経ニュース
ホルムズ海峡「封鎖」、存立危機事態に「当たらず」 過去に安倍氏ら議論 | 毎日新聞
東京原油市場 先物価格大きく上昇 約1年ぶりの高値水準 | NHKニュース | 原油価格、イラン情勢、イラン
イラン攻撃で各地に死傷者、米軍も3人死亡 原油価格は一時急騰 - BBCニュース
米当局、ハメネイ師殺害後もイラン体制転換に懐疑的＝関係筋 | ロイター
米FBI長官、イランの脅威追跡する防諜部隊を解雇していた 米国の攻撃の数日前にと情報筋 - CNN.co.jp
マクロスコープ：ホルムズ危機、物価と成長直撃の懸念 日本の弱点露呈再び | ロイター
イラン刑務所で爆撃被害 NHK支局長の移送先と報道 - 日本経済新聞
アングル：中東情勢が安保3文書改定に影響も、米軍の関与低下懸念 与党が推移注視 | ロイター
米海兵司令官“普天間基地返還に先立ちより長い滑走路選定を” | NHKニュース
株式会社千鳥饅頭総本舗よりお知らせ | 「千鳥屋」千鳥饅頭総本舗
本日一部報道にございます株式会社千鳥屋本家様の件について、
弊社、株式会社千鳥饅頭総本舗 とは無関係であることをお知らせいたします。
参院選で白票水増し疑い、大田区職員ら書類送検 後絶たぬ開票不正 - 日本経済新聞
【速報】サウジアラムコ、製油所を閉鎖|47NEWS（よんななニュース）
教団と政界の接点、疑惑うやむや 「関係断絶」も調査拒否の自民 | 毎日新聞
自滅行為か戦略か？ イランの報復がこれほど広範囲に及ぶ理由、専門家が分析 - CNN.co.jp
ガソリン小売価格 3週連続値上がり 全国平均1リットル158.5円 | NHKニュース | 資源・エネルギー、イラン情勢、原油価格
トランプ大統領 「米海軍がホルムズ海峡のタンカー護衛」SNSに | NHKニュース | トランプ大統領、イラン情勢、アメリカ
ホルムズ海峡通過タンカーや貨物船が急減 3日午後1時以降ゼロ | NHKニュース | イラン情勢、イラン、アメリカ
株価 一時2600円超の急落 取り引き時間中では過去4番目の下落幅 イラン情勢長期化懸念で世界的株安に | NHKニュース | 株価・為替、イラン情勢、原油価格
中国主導の海底ケーブル敷設計画に米が反対、チリで論争に 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
中道、落選者支援でクラファン実施へ 返礼品は小川代表らが感謝伝える動画や直筆色紙など - 産経ニュース
社民党の党首選挙が告示 3人が立候補 13年ぶり選挙戦に | NHKニュース | 選挙、国会、参議院
軽油価格不正引き上げなどのカルテル疑い 複数の石油販売会社に強制捜査 東京地検特捜部 | NHKニュース | 原油価格、物価高騰、事件・事故
旧統一教会に解散命令 東京高裁 清算の手続き始まる | NHKニュース | 旧統一教会、裁判、安倍晋三元首相 銃撃
「モームリ」運営会社社長ら4人を追送検 違法な紹介料を別の名目に装ったか | NHKニュース | 事件・事故
去年1年間の生活保護申請25万6438件 2013年以降で最多 厚労省 | NHKニュース | 厚生労働省、福祉・介護
米CIA、クルド人部隊への武器供与進める イランでの民衆蜂起引き起こす狙いと情報筋 - CNN.co.jp
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
こんにちは。新潟のトマト農家です。— 曽我農園＠ 闇落ちとまと 越冬トマトは毎年5月から7月までの販売です (@pasmal0220) 2026年3月1日
竹林みたいでしょ。
これアスパラガスなんですよ。 pic.twitter.com/ZJUmzaGiNl
キッチンカーの中で生肉の仕込みをしていた人がいて、軽い気持ちでそんなこともするんですねと言ったら即座に「保健所に申請して許可がおりてます」と返事が返ってきたのはそういうことだったのか。 https://t.co/eBhtLakdXE— 江添亮 (@EzoeRyou) 2026年3月3日
新世界国際劇場 閉館のお知らせ pic.twitter.com/pfG0bu1nGH— 吐きだめビデオ (@hakidamevideo) 2026年3月3日
看板絵師・八条祥治さんへのインタビュー記事を以下から読めます。
看板絵師・八条祥治インタビュー、映画看板制作へのこだわりや映画「エクスペンダブルズ ニューブラッド」のために制作した看板について聞いてみた - GIGAZINE
今日は午後からマルルはホッケをもらっていました。— 釧路市動物園 (@kushirozoo) 2026年3月3日
両手で挟んでいるのが分かりますでしょうか。#釧路市動物園 #ホッキョクグマ pic.twitter.com/EfBvRHswyw
どうしてさ！どうしてさ！！ pic.twitter.com/RfzlkiKSWc— 阿部 輝一 (@ave620) 2026年3月4日
ビオレ「おうちdeエステ」から「隠れ角栓まで自己崩壊させる新技術」を使った洗顔料が発表…先行販売は売り切れ続出「ここまでのビフォアフ写真載せるのすごい」 - Togetter
「沖縄のシャム猫は通年温かく過ごすので成長してもあまり焦げない」と言われたのだが、本当？→遺伝子の面白さを感じる地域別シャム猫画像集 - Togetter
筋トレ界隈で話題の鮭生活を始めたいので、ネットで買える冷凍鮭で美味しいやつを教えてください「とにかくハズレを引きたくない」→おすすめの鮭情報やアレンジレシピなど - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
5.4 sooner than you Think.— OpenAI (@OpenAI) 2026年3月3日
捨てきれていなかった古い電源タップを今度こそ一掃した - I AM A DOG
ブログ更新停止のお知らせhttps://t.co/CJ0pqpJWrl— パズ速 (@pazu_soku) 2026年3月3日
電動キックボードで交通違反後 講習受けず 29歳の自営業者を書類送検 全国初の検挙 警視庁 | NHKニュース | 事件・事故、東京都
マイクロソフト独禁法違反疑い 公取委が情報や意見を募集 | NHKニュース | IT・ネット、公正取引委員会
人生で一度もプログラムをしたことのない人間が最近はchatGPTを使って小さいプログラムを作っている - orangestar2
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
原神のモデルは体型レベルで個性出してくれるから好き😊🫶 pic.twitter.com/fo7Vb3esPW— さくぱけ꜀( ꜆-ࡇ-)꜆📸原神 (@Sakupake_OxO) 2026年3月2日
2026年3月3日
「ポケモン」はあれだけビッグタイトルのゲームなのになんでグラフィックがしょぼいの？→リアル＝すごいではないが、近作のグラについて様々な声が集まる - Togetter
「まんが日本昔ばなし」公式サイト公開と共創パートナーの募集を開始 | 株式会社愛企画センターのプレスリリース
まんが日本昔ばなし【公式サイト】
店番ずんだもん！【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
【ご報告】— 株式会社やのまん (@puzzle_yanoman) 2026年3月4日
皆さまにお力をお借りしておりました「アレサ」イラストレーターのおひとり「安田鉄魚」様に、無事ご連絡することができました🎉
手がかりがなく諦めかけていたご縁が、まさか数日で繋がるとは、正直驚いております。… pic.twitter.com/BVoqBmnJ6W
４コマ漫画「発注ミスが発生しましたので」 pic.twitter.com/voRbOJ0c1Y— ずんだコロッケ (@zundacroquette) 2026年3月3日
にほんの田舎ぐらし [Indie World 2026.3.3] - YouTube
シュレディンガーズ・コール [Indie World 2026.3.3] - YouTube
Little Witch in the Woods (リトルウィッチ・イン・ザ・ウッズ) [Indie World 2026.3.3] - YouTube
TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』PV第2弾 - YouTube
TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』メインPV２│"Always a Catch!" Official Main Trailer2│2026.4.1 - YouTube
TVアニメ「左ききのエレン」メインPV/4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始 - YouTube
炎姫 [Indie World 2026.3.3] - YouTube
Öoo [Indie World 2026.3.3] - YouTube
夢物語の街 [Indie World 2026.3.3] - YouTube
My Little Puppy [Indie World 2026.3.3] - YouTube
『Astrolander』 - ゲームプレイトレーラー - YouTube
スタジオジブリによるキュートな手描きアニメーション｜禅 グローグーとマックロクロスケ｜Star Wars(スター・ウォーズ) - YouTube
『ストリートファイター6』キャラクターガイド｜アレックス（Alex） - YouTube
ゲームボーイアドバンス & バーチャルボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2026年3月10日] - YouTube
『Necrophosis：完全意識』| 初公開トレーラー - YouTube
Homura Hime - Release Trailer - YouTube
『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』第2弾PV - YouTube
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV - YouTube
アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』クライマックスPV | 毎週水曜24時30分より放送・配信中！ - YouTube
『インフィニティニキ』Ver.2.3「冠なき私の心」アップデート！クリームとキャンディーの楽園へようこそ！ - YouTube
アリアEP「天使ロード中…^_−☆」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
『Call of Duty: Warzone』 | Black Opsロイヤル ローンチトレーラー - YouTube
Apex Legends x ガンダム イベント - YouTube
『Call of Duty: Black Ops 7』 | パラドックス ジャンクション シネマティック - YouTube
Back to the Dawn ～ブレイク･ザ･アニマル･プリズン～ [Indie World 2026.3.3] - YouTube
Unrailed 2:バック・オン・トラック [Indie World 2026.3.3] - YouTube
Ratatan [Indie World 2026.3.3] - YouTube
inKONBINI: One Store. Many Stories [Indie World 2026.3.3] - YouTube
Moonlighter 2: The Endless Vault [Indie World 2026.3.3] - YouTube
Heave Ho 2 [Indie World 2026.3.3] - YouTube
Denshattack! [Indie World 2026.3.3] - YouTube
魔法少女ノ魔女裁判 [Indie World 2026.3.3] - YouTube
メロンブックス通信販売、キャッシュレス決済サービス「PayPay」導入 | 株式会社メロンブックスのプレスリリース
共に歩む未来のために：カバーCEO 谷郷元昭インタビュー | COVERedge
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2026」新規参画チーム募集のお知らせ— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) March 4, 2026
このたび、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」参画チームである「CAG OSAKA」より、2026シーズン以降の参画を辞退する申し出がございました。… pic.twitter.com/9RPDJFbJzR
【SFL 2026シーズン参加辞退および格闘ゲーム部門活動休止のお知らせ】— CAG OSAKA (@CYCLOPS_OSAKA) 2026年3月4日
日頃よりCAG OSAKAを応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび当チームは「ストリートファイターリーグ: Pro-JP…
【 #COMITIA155 発表作品への感想（Push&Review）3/6まで募集中！】— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年3月3日
●投稿フォーム https://t.co/aUK6bPij8C
※文章だけでなく、イラストでの感想も大歓迎！
寄せられた感想の一部は次回のカタログ「ティアズマガジン156」でご紹介（文章の場合、120～130文字くらいが目安です）。… pic.twitter.com/M1Oyu7T3k4
漫画原作を書くとき、担当編集に「作画の方に前科はありますか」と尋ねてもいい？小説家の疑問に「プライバシーの侵害では」「補償を取り決めておく」など議論に発展 - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
本日よりyoutubeにて川本喜八郎作品集が公開されています。4K修復版Blu-rayもまだご購入可能ですので、配信をご覧になって、お手元に置きたい方はご検討ください。https://t.co/rJrL7S4m7Q pic.twitter.com/v2TZtW0UT5— 川本喜八郎／川本プロダクション公式 (@chirok_kawamoto) 2026年3月1日
【お知らせ】石井智宏選手が首の負傷により、『NEW JAPAN CUP 2026』を欠場。代替選手として小島聡選手がトーナメント出場へ
【新日本】石井智宏が首の負傷で「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」欠場 代替選手は小島聡 | 東スポWEB
内藤哲也 ノア界隈からの〝バッシング〟に余裕の挑発返し「倒すなら今のうちじゃないの？」 | 東スポWEB
スピードスケート高木美帆 引退を表明 日本女子最多10個のメダル獲得
考え抜いた競技人生＝「求道者」高木美帆が終止符―スピードスケート女子 | 時事通信ニュース
「一つの時代が終わる…」高木美帆、引退電撃表明にネットざわつく 中には「高市総理、国民栄誉賞でしょう」のリクエストも - スポーツ報知
5月8日(金)公開『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』特報 - YouTube
『全知的な読者の視点から』メイキング映像 - YouTube
訃報：桂 玲子 逝去のお知らせ
サザエさんの「イクラちゃん」役の声優・桂玲子さんが死去 89歳｜FNNプライムオンライン
プロ野球 楽天 浅村栄斗選手やコーチらあわせて3人 書類送検へ オンラインカジノで賭博の疑い | NHKニュース | 事件・事故、プロ野球、野球
◆新商品（衣・食・住）
【フェア情報】「トマトサルサ大俵ハンバーグ」、3月12日（木）より登場！ | ニュース | ビッグボーイ公式
【ゼッテリア】香り高く深みのある味わいの抹茶スイーツが登場！ゼッテリア「抹茶フェア」開催！ | 株式会社ゼンショーホールディングスのプレスリリース
Hao Hao Tom Chua Cay／ハオハオ トムチュアカイ 2026年3月16日 新発売 | エースコック株式会社
・1つ前のヘッドライン
2026年3月3日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Headline news for March 4, 2026….