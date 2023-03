Windows 95のプロダクトキーは「111-1111111」や「000-0000000」でも突破できる超単純アルゴリズムで実装されていた

・関連記事

10代のデジタルネイティブ世代が「Windows 95」を初体験するとこうなる - GIGAZINE



Windows95から20周年、ストーンズの楽曲を使ったCMなど当時のムービーまとめ - GIGAZINE



一番最初のWindows 95のCMムービー - GIGAZINE



あの「Windows 95」がアプリとなって登場、Windows・macOS・Linuxで利用可能 - GIGAZINE



「Windows 95の画期的なユーザーインターフェースはどのようにして開発されたのか」を詳細にまとめた論文 - GIGAZINE



ショートカット「Ctrl+Alt+Del」の歴史 - GIGAZINE



2023年03月04日 19時04分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.