2026年03月04日 17時00分 試食

スタバ初の割るだけで簡単にコーヒーが楽しめる「スターバックス コーヒークラフト」試飲レビュー



ネスレ日本からスターバックスブランドとして国内初となる濃縮飲料製品「スターバックス コーヒークラフト」が2026年3月1日(日)に登場しました。1本で8杯分を目安に好みの濃さに整え、自宅で簡単にコーヒーやカフェラテを楽しむことができるとのことで、実際に飲んでみました。



「スターバックス® コーヒークラフト」3月1日発売 | ネスレ日本

https://www.nestle.co.jp/media/pressreleases/20260219_nestle



スターバックス コーヒークラフトは無糖・キャラメルの2種類。





まずは無糖を飲んでみます。





内容量は260mlで、1本で8杯分作れます。薄める時はスターバックス コーヒークラフト：水もしくはミルクを1：5の比率で混ぜればOK。原材料はコーヒー、香料、着色料(カラメル)のみ。カロリーは100ml辺り17kcalで、1杯32ml当たりだと約5.4kcalです。





ボトルのラベルには8杯分の目盛りが書かれているので、注ぐときの目安に使えます。





というわけで、1杯分を透明なグラスに注いでみました。





1杯分32mlに対して約160mlの水を注ぎます。





見た目は至って普通のコーヒー。





飲んでみると酸味はほとんどなく、コーヒー特有の香りと苦味が感じられ、すっきりした味わい。





次にキャラメルを飲んでみました。





割り方は無糖と同じ。原材料は砂糖、コーヒー、香料、着色料(カラメル)。内容量は260mlで、100ml当たりのカロリーは85kcal。1杯分32ml当たりで計算すると、約27kcalになります。





グラスに注いでみました。見た目は無糖と全く同じですが、注いだ瞬間に少し甘い香りが漂いました。





水で6杯希釈したところが以下。





飲んでみると、ほんのりとした甘さとキャラメルの香りが広がります。甘さはコーヒーの深い苦味を邪魔しない程度で、後味もすっきりしており、まさに微糖のコーヒーといった感じ。





スターバックス コーヒークラフト キャラメルを牛乳で割ってみたところ、牛乳のまろやかな風味とキャラメルの香りがマッチし、コーヒー特有の苦味も抑えられ、すっきりした甘さがクセになるカフェラテに仕上がりました。





スターバックス コーヒークラフト 無糖／キャラメルは2026年3月1日(日)から全国の主要スーパーマーケットで購入可能で、希望小売価格は税込430円。Amazon.co.jpでも取り扱われており、記事作成時点では無糖の3本セットが税込1289円、キャラメルの3本セットが税込1185円で購入可能でした。



Amazon.co.jp: 【希釈用/1本当たり8杯分 】スターバックス コーヒークラフト 無糖 260ml×3本 : 食品・飲料・お酒



Amazon.co.jp: 【希釈用/1本当たり8杯分 】スターバックス コーヒークラフト キャラメル 260ml×3本 : 食品・飲料・お酒

