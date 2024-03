世界最大の携帯電話メーカーだったNokiaはなぜ没落してしまったのか？

by Nicolas Nova フィンランドに本社を構える通信端末メーカーのNokiaは、2011年まで世界最大の携帯電話メーカーでした。しかし、その後は低迷してしまい、2013年にMicrosoftに買収され、記事作成時点では通信インフラ設備の製造が主要事業となっています。なぜ世界最大の携帯電話メーカーだったNokiaが衰退してしまったのかについて、通信解析ソフトを開発するTextQueryが公式ブログで解説しています。 Nokia Made Too Many Phones https://textquery.app/2024/02/06/nokia-made-too-many-phones/ Nokiaはフィンランド系スウェーデン人の鉱山技師だったフレドリク・イデスタムによって1865年に設立されました。設立当初のNokiaは製紙に使うパルプ工場を営んでいましたが、事業が拡大するにつれてゴム工場やケーブル工場を抱え、電力インフラに関連する製品を製造するようになりました。 Nokiaが通信インフラ事業に参入したのは創業から100年以上を経た1970年代のことで、もともとフィンランド国防軍用の装備品を製造していたことから、軍用の通信機やラジオ、電話交換機などを製造するようになりました。

2024年03月17日 20時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

