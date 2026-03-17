2026年03月17日 19時00分 AI

Googleが子ども向けAIアニメスタジオ「Animaj」に1億6000万円を投資、一方で子どもを食い物にするAI生成の低品質コンテンツへの投資だという指摘も



YouTubeの親会社であるGoogleが、子ども向けのアニメーションをAIで制作する映像スタジオの「Animaj」に、100万ドル(約1億6000万円)を投資することが明らかになりました。これはYouTube上で問題になっている「AI生成の低品質コンテンツ」を増やすことにつながる投資だとして、一部の専門家から批判の声が上がっています。



Google Backs AI Studio to Produce YouTube Videos for Children - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/google-backs-animaj-studio-using-ai-to-make-content-for-kids-on-youtube



'Harming babies': Child safety group blasts Google's investment in AI content for kids | Mashable

https://mashable.com/article/google-youtube-animaji-ai-kids-videos



動画プラットフォームのYouTube上には、AIで生成された粗雑なコンテンツや誤情報が溢れかえっています。例えば、YouTubeではAIで生成された偽の映画予告編が公式予告編を上回る視聴回数を記録するほど人気を博した結果、スパムおよび誤解を招くメタデータに関するポリシーに違反するとしてチャンネルが閉鎖された事態が起きました。



YouTubeがAIで偽の映画予告編を作成していた2つの大手チャンネルScreen CultureとKH Studioを閉鎖、合わせて200万人超の登録者数と10億回の視聴回数を誇る人気チャンネル - GIGAZINE





YouTubeはAIで生成された粗雑なコンテンツに対抗するため様々な策を講じており、2026年3月には「政治家になりすましたAIフェイク動画」を検出するためのツールを発表したばかりです。



YouTubeが「政治家になりすましたAIフェイク動画」の検出ツールを提供開始 - GIGAZINE





AIによる低品質なコンテンツは、特に乳幼児向けのものが簡単に大儲けできるそうです。そして、YouTubeは乳幼児の視聴者も多いため、特にAIによる低品質コンテンツの温床となっていると海外メディアのMashableは指摘しています。



Googleは以前からAIによる低品質コンテンツがYouTube上で乱造されていることを認めており、「質の低い雑多なコンテンツ」を投稿するアカウントの収益化を停止する取り組みを行っているとアピールしています。



しかし、2026年2月に公開されたThe New York Timesのレポートによると、YouTubeの子どもの安全に関するポリシーに違反するものを含め、幼い視聴者​​をターゲットにしたAIによる低品質コンテンツが数千件見つかったそうです。また、YouTubeはアニメーション動画にAIで生成されたことを示すラベルを付けることを義務付けていない点も問題視されています。



スクリーンタイムと商業広告の影響を研究する児童安全非営利団体のFairplay for Kidsで、幼児向けのオフラインコンテンツ育成プログラムのディレクターを務めるレイチェル・フランツ氏は、「Googleが本当の問題から注意をそらそうとするのは、よくあることです。YouTubeとYouTube KidsではAIによる粗悪なコンテンツがまん延しており、成長期の子どもたちが危険にさらされています」「もし『AIによる粗悪なコンテンツの管理』が本当にYouTubeの最優先事項だったなら、AIが生成した何百万もの『子ども向け』動画は既に削除されているはずです」と語りました。



そんな中、2026年3月4日にYouTubeの親会社であるGoogleは、AIを活用した子ども向けエンターテインメント企業であるAnimajに100万ドル(約1億6000万円)を投資すると発表しました。この投資により、AnimajはGoogleのAI Futures Fundに参画し、Googleの最先端の生成AIへのアクセス権を得ることとなります。AnimajはAI Futures Fundが支援する初の子ども向けメディア企業となりました。



animaj.com/post/animaj-joins-googles-ai-futures-fund-to-redefine-how-kids-content-gets-made

https://www.animaj.com/post/animaj-joins-googles-ai-futures-fund-to-redefine-how-kids-content-gets-made





Animajは子ども向けメディアに特化したAIコンテンツスタジオです。Animajの制作コンテンツには、ぽこよやラビッツといった子ども向けの人気コンテンツが含まれています。Animajは自社について「我々はぽこよやみつばちマーヤの冒険といった子ども向けIPを、AIを活用した創造性を原動力とするデジタルファーストのマルチプラットフォーム戦略を通じて、世界的なフランチャイズへと成長させています」と説明しました。Animajの共同創設者であるシクスト・ド・ヴォープラン氏は、「AnimajはAIを活用した高品質な長編映画を作成する概念実証」と語っています。



Animaj Showreel 2026 | Building the Future of Kids’ Entertainment - YouTube





Animajは登録者数470万人を超える「HeyKids」をはじめとする子ども向けYouTubeチャンネルとも提携しており、Bloombergの報道によると、Animajが提携するYouTubeチャンネルの総再生回数は2025年には220億回を超えたそうです。



フランツ氏はAnimajが作成している動画について、「童謡を題材にし、子ども向けのキャラクターが登場するため、家族連れを惹きつける典型的なAI生成動画です。しかし、これらの動画の真髄は、何よりもまず、見る人を魅了することにあるのです」と語りました。





児童安全擁護団体や教育専門家は、刺激的な映像や音楽で子どもを「魅了する」ことを目的としたコンテンツに警鐘を鳴らし、代わりにコールアンドレスポンス形式の動画など、ペースがゆっくりでインタラクションの多い、エビデンスに基づいた教育コンテンツを保護者に推奨しています。なお、アメリカ小児科学会は、AIが生成したコンテンツに注意するよう保護者に警告し、短い動画よりも長い動画を選ぶことを推奨しています。



YouTube上にあふれている子どもたちを魅了するコンテンツは、乳幼児がまだ脳の「配線」をしている時期に、「遊んだり、交流したり、五感をフルに使ったりするのに必要な時間を奪ってしまう」とフランツ氏は指摘。これは特にAIが生成した動画に当てはまる問題ですが、人気のYouTubeチャンネル「CocoMelon」や、善意で子ども向けに制作された一部のコンテンツにも当てはまります。



フランツ氏は「AnimajのYouTubeチャンネルには赤ちゃん向けの動画があふれています。GoogleがAnimajに投資するということは、Hey Kidsのようなチャンネルに投資することと同義であり、つまりは赤ちゃんに害を与えることに投資しているということです」と付け加えました。



また、フランツ氏はYouTubeのデザインそのものが子どもの発達に不適切だと警告。具体的には、ショート動画の無限スクロール、アルゴリズムに基づくおすすめ動画、自動再生をオフにできない点などが、健全な発達を促す上で有害であると指摘しました。



Animajは既存の知的財産をAIで拡張することを目的としており、他の何百ものYouTubeクリエイターが売り込んでいるような、シュールでしばしばわいせつな「質の低い」コンテンツを生み出す企業ではない可能性があります。しかし、フランツ氏は「AIとその生成ツールの普及が、幼児教育研究者が推奨することとは正反対のことをしている業界を急激に加速させるのではないか」と懸念しています。

