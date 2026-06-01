2026年06月01日 17時59分 AI

NVIDIAがアメリカ最強オープンモデル「Nemotron 3 Ultra」を発表＆AIサーバー「Vera Rubin」の量産開始を報告



技術カンファレンス「NVIDIA GTC Taipei 2026」の基調講演が日本時間の2026年6月1日12時に実施されました。基調講演ではWindows PC向けSoC「RTX Spark」やWindowsデスクトップPC「DGX Station」が発表されたほか、アメリカ企業によるオープンモデルの中では最高性能の「Nemotron 3 Ultra」やAIサーバー「Vera Rubin」の量産開始も発表されました。



Enterprise Software Leaders Build AI Agents With NVIDIA | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/enterprise-software-leaders-build-ai-agents-with-nvidia



NVIDIA Vera Rubin Ramps Into Full Production to Power Agentic AI Factories Worldwide | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/vera-rubin-full-production-agentic-ai-factory



NVIDIA GTC Taipei 2026 Keynote | Live - YouTube





Nemotron 3 Ultraは総パラメーター数5500億のAIモデルで、オープンモデルとして公開される予定です。Nemotron 3 Ultraのベンチマーク結果を中国製オープンモデルの「GLM 5.1」「Kimi K2.6」「Qwen3.5」と比較した表が以下。Nemotron 3 Ultraは複数のテストで中国製オープンモデルを打ち負かしています。





Nemotron 3 Ultraは中国製オープンモデルと比べてコスト効率が高いことも特徴としています。





第三者機関のArtificial AnalysisもNemotron 3 Ultraのテスト結果を報告しています。Nemotron 3 UltraはAIの知能を測定するArtificial Analysis Intelligence Indexで48点というスコアを記録し、Gemma 4 31Bの39点を大きく上回ったとのこと。一方で、中国製オープンモデルのKimi K2.6は54点を獲得しているため、Nemotron 3 Ultraは「アメリカ製オープンモデルの中では最高性能だが、中国製の先端オープンモデルには及ばない性能」と言えます。



Nemotron 3 Ultraは知能テストでは中国製オープンモデルに敗北したものの、処理速度では突出した性能を示しました。以下のグラフは横軸が1秒当たりの出力トークン数、縦軸がArtificial Analysis Intelligence Indexのスコアを示しています。Nemotron 3 Ultraは同スコア帯のモデルと比べて圧倒的に速い処理が可能であることが分かります。





NVIDIAはNemotron 3 Ultraの公開時期について「今週中(2026年6月第1週)」と述べています。



Nemotron 3 Ultra is coming this week. ⌛️ pic.twitter.com/ShTQv4nTtn — NVIDIA AI (@NVIDIAAI) June 1, 2026



また、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは基調講演の中でAIサーバー「Vera Rubin」の量産開始を報告しました。Vera RubinはAI特化GPUの「Rubin」とAI特化CPUｎ「Vera」に加えて専用設計のストレージシステムやネットワークシステムを組み合わせたデータセンター向けサーバーで、特にエージェントAIにおいて既存のAIサーバーより高効率な処理を可能としています。Vera Rubinの詳細は以下の記事にまとめています。



NVIDIAがAI特化GPU「Rubin」とAI特化CPU「Vera」の詳細を発表、AIラック「Vera Rubin NVL72」の処理性能はFP64精度で2400TFLOPS＆Groqの高速推論チップも統合 - GIGAZINE





さらに、NVIDIAはArmベースCPUとNVIDIA製GPUを組み合わせたノートPC向けSoC「RTX Spark」や、高性能WindowsデスクトップPC「DGX Station」も発表しました。各製品の詳細は以下のリンク先で確認できます。



ついにNVIDIAがノートPC向けSoC「NVIDIA RTX Spark」を発表、128GBメモリ＆NVIDIA製GPU＆ArmベースCPU搭載で高性能AIをローカル実行 - GIGAZINE





NVIDIAがGB300を内蔵したモンスター級WindowsデスクトップPC「DGX Station」を発表、メモリは最大748GBで最大1兆パラメーターのAIを実行可能 - GIGAZINE

