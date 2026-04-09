2026年04月09日 17時00分 試食

「サッポロ一番 しょうゆ味 タテビッグ リュウジ監修世界で一つの 爆旨にんにく」はフライドガーリックの強烈な香りとパンチがしっかり効いたスタミナあふれる一杯



サンヨー食品から料理研究家のリュウジ氏監修のカップラーメン「サッポロ一番 しょうゆ味 タテビッグ リュウジ監修世界で一つの 爆旨にんにく」が2026年4月6日(月)に登場しました。袋めん「サッポロ一番 しょうゆ味」をベースに、にんにくの味わいとうまみが爆発的に広がるよう仕上げたとのことで、実際に食べてその味を確かめてみました。



サッポロ一番 しょうゆ味 タテビッグ リュウジ監修世界で一つの 爆旨にんにく | サンヨー食品

https://www.sanyofoods.co.jp/products/10944/



「サッポロ一番 しょうゆ味 タテビッグ リュウジ監修世界で一つの 爆旨にんにく」のパッケージはこんな感じ。





側面に添えられたリュウジ氏の写真。





フタには「にんにくたっぷり!!」というメッセージと共に、ラーメンの表面を覆うにんにくスライスの写真があります。





原材料はこんな感じ。かやくはフライドガーリック、背脂加工品、ねぎとなっています。





カロリーは1食当たり472kcalでした。





フタを開けてみると、ものすごい量のフライドガーリックが麺を覆い尽くしていました。同時に、にんにくの強烈な香りが漂っています。





熱湯を注いで5分待ちます。





完成したところ。フタの写真ほどではありませんが、それでもかなりの量のにんにくが麺を覆っています。





よくかき混ぜてから、スープを1口。醤油ベースで慣れ親しんだサッポロ一番の味ですが、にんにくの強烈な香りと辛味が加わっており、飲んだあとから喉がかっかと熱くなってくるような感覚を覚えました。また、同時に背脂の甘みも感じられます。





麺は従来のサッポロ一番と同じでシンプルなちぢれ麺。スープをしっかりかき混ぜてすすりあげると、キレのある醤油の塩味と旨みと共に、スープで戻ったフライドガーリックのサクサクした歯ざわりと、にんにくの香りと辛味が広がります。強い旨みとパンチのある香りで、まるでスタミナラーメンを思わせる味わいとなっており、麺の量が1.2倍になっていることもあってかなりボリューミーな一杯に仕上がっていると感じました。





「サッポロ一番 しょうゆ味 タテビッグ リュウジ監修世界で一つの 爆旨にんにく」は2026年4月6日(月)発売で、希望小売価格は税抜278円。Amazon.co.jpだと12個セットで税込3084円(1個当たり257円)で購入可能です。



Amazon.co.jp: サッポロ一番 しょうゆ味 タテビッグ リュウジ監修 世界で一つの 爆旨にんにく 105g ×12個 : 食品・飲料・お酒

