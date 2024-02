14万円超のベーシックインカムを1年間毎月貧しい家庭に与えた結果何が起きたか？

FAQs | austintexas.gov https://www.austintexas.gov/page/faqs-equity Austin Gave Poor Families a Basic Income. It Changed Their Lives. https://www.vice.com/en/article/4a38nq/austin-gave-poor-families-a-basic-income-it-changed-their-lives テキサス州のオースティンでは、地元のテクノロジー産業が爆発的な発展を遂げる一方で、低所得者層を中心に「 住宅危機 」と呼ばれる、住宅市場や家賃の高騰、住宅不足などの問題が発生していました。 そこでオースティンは135の低所得世帯に対し、1年間かけて毎月1000ドルを支給するベーシックインカムが試験的に導入されました。支給された金額の一部は慈善団体からの寄付で賄われました。なお、対象となった世帯は、シングルマザー世帯を中心にさまざまな人種の家族が選ばれました。なお、ベーシックインカムの支給対象となった世帯の平均人数は4人でした。

2024年02月02日

