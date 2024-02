Y CombinatorのCEOがネットで政治家に吐いた暴言が原因で脅迫状や殺害予告が送られる事態に発展

More SF supervisors get threats after Y Combinator CEO's posts https://missionlocal.org/2024/01/two-more-sf-supervisors-get-death-threats-referencing-y-combinator-ceos-posts/ 2024年1月27日、Y CombinatorのCEOであり、アメリカ・サンフランシスコの穏健派政治家を支援していることでも知られるギャリー・タン氏が、40万人超のフォロワーを抱える自身のX(旧Twitter)アカウント上で、「クソみたいなペスキン、プレストン、ウォルトン、メルガー、ロネン、サファイ、チャンはくたばれ。もしもペスキン、プレストン、ウォルトン、メルガー、ロネン、サファイ、チャンらに不満を抱えているなら、お前たちも同じ気持ちだよな。ゆっくり死ねよクソ野郎」と投稿しました。なお、記事作成時点で当該投稿は削除されています。

SF supes receive threats in mail following CEO Garry Tan's tweets https://missionlocal.org/2024/01/y-combinator-ceo-garry-tans-online-rant-spurs-threat-to-supe-police-reports/

・関連記事

2024年02月01日

