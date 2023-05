2023年05月22日 11時48分 ハードウェア

半導体大手・Micronの製品が「安全審査を通らなかった」として中国がインフラ管理者に購入禁止を呼びかけ



中国のネット規制を司るサイバースペース管理局が、半導体製造大手・Micronの製品について「比較的深刻な、潜在的ネットワークセキュリティ問題がある」として審査に合格しなかったことを明らかにしました。また、審査不合格に伴い、重要なインフラの管理者に対して、Micron製品の購入を停止するよう呼びかけています。



サイバースペース管理局(CAC)によると、Micron製品のネットワークセキュリティの問題は、中国の主要な情報インフラのサプライチェーンに重大なネットワークリスクをもたらし、中国の国家安全保障上に影響を与えるものだとのこと。





一方で、「中国は広範な対外開放を断固として推進しており、中国の法令を順守する限り、あらゆる国の企業やさまざまなプラットフォームによる中国市場への参入を歓迎します」と記しています。



IT系ニュースサイトのTom's Hardwareは、CACの決定について政治的、経済的な背景がある可能性を掘り下げました。



政治的背景として挙げられているのは、アメリカが2022年10月に行った追加の貿易制限です。もしこの制裁がMicron製品を禁止する動機になったとすれば「報復の応酬」だとTom's Hardwareは指摘しています。



また、経済的背景としては、中国の半導体産業がDRAMとNAND生産で利益を出せるようになったことで、Micron製品に頼る必要がなくなった可能性が挙げられています。



事実として、中国政府は「半導体の自給自足」を目指して、年間2000億円以上の補助金を国内向けに投じています。



なお、市場はこの発表による影響は大きくないとみているのか、記事作成時点でMicronの株価は大きな動きを見せていません。