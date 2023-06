まさかのWindows 3.1向けチャットAI「WinGPT」が登場

WinGPTの実行ファイルを含むZIPファイルは 配布ページ 最下部の「Binaries for 16-bit and 32-bit Windows」をクリックするとダウンロードできます。ただし、当然ながら64ビット版のWindows 10やWindows 11ではWinGPTを実行できません。

・関連記事

40年前のIBM PCでChatGPTと会話可能な「DOS用のChatGPTクライアント」が開発される - GIGAZINE



Windows 3.1上で動作するSlackクライアントを開発した猛者が登場 - GIGAZINE



Windows 3.1の障害によりパリ=オルリー空港が一時閉鎖の事態に - GIGAZINE



MS-DOS 6.22からWindows 8 Proまで順にアップグレードしていくとどうなるのか? - GIGAZINE



2023年06月26日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.