GoogleがAndroidでRISC-Vを動作させるエミュレーターを2024年にリリースする予定であることを発表



2022年12月以降、オープンソースの命令セットアーキテクチャ「RISC-V」に最適化したAndroidの開発を行っているGoogleが、2023年10月30日にAndroidとRISC-Vに関する今後のスケジュールやエミュレーターのサポートなどについて報告しました。



Googleは2023年12月に開催されたサミット「RISC-V Summit」において、RISC-Vを最優先のプラットフォームと見なし、RISC-V向けAndroidの開発を積極的に行う姿勢を表明しました。2023年10月には、QualcommとGoogleが共同でRISC-Vベースのウェアラブル端末向けプロセッサ「RISC-V Snapdragon Wear」を開発することを発表しています。



Googleは自社でのRISC-V開発について「AndroidにおけるRISC-Vのサポートをさらに成熟させています」と述べ、「特に、GoogleとQualcommが開発中のRISC-Vベースのプロセッサは、『高性能』と呼ばれるための全ての機能を備えることに重点を置いています」と報告しています。



さらにGoogleは、仮想Androidデバイスである「Cuttlefish」を用いることで、開発者が自身のマシン上でRISC-V向けAndroidのサポートを構築、テスト、実行することが可能であることを明かしています。Googleは「仮想環境でのRISC-V向けAndroidのサポートは完全な最適化に至っていませんが、実験とコラボレーションを可能にする準備は完了している段階です」と述べています。





Googleによると、Androidで動作するランタイム環境の「Android Runtime」向けに完全に最適化されたバックエンドについては記事作成時点で開発中とのこと。それでもGoogleはアプリの互換性確保のために、「2023年後半にRISC-V向けのAndroid ABIを確定させつつ、Androidの継続的インテグレーション(CI)でテストビルドをすぐに利用できるようにします。また、x86-64とAMR64向けのRISC-Vをより簡単にテストできるようにする予定です」と語っています。



さらにGoogleは2024年にさまざまなデバイスフォームファクタのアプリケーションをテストするためのRISC-Vエミュレーターが一般公開されることや、RISC-Vベースのプロセッサはウェアラブル端末向けが最初になる予定であることを明かしています。





GoogleはIntelやMediaTek、NVIDIA、Qualcommなどの企業とともに、RISC-Vに対してAndroid OSの高効率での移植を進める「RISC-V Software Ecosystem(RISE)」プロジェクトを進めていることや、RISC-Vへの積極的な投資を行っていることを強調しています。