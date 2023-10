QualcommがRISC-Vベースの量産型SoC「RISC-V Snapdragon Wear」をGoogleと協力して開発すると宣言

Qualcomm announces first-ever mass-market RISC-V Android SoC | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/10/qualcomm-announces-first-ever-mass-market-risc-v-android-soc/ Qualcomm and Google launch RISC-V wearables chip collaboration - SiliconANGLE https://siliconangle.com/2023/10/17/qualcomm-google-launch-risc-v-wearable-chip-collaboration/ オープンソースアーキテクチャのRISC-VをAndroidに採用する動きが加速しており、GoogleはすでにAndroidにおけるRISC-Vの公式サポートを 発表 しています。ソフトウェアのRISC-V対応に続く動きとして、QualcommがハードウェアでもRISC-Vに対応させることを明らかにしました。Qualcommの試みが成功すれば史上初のRISC-VベースのAndroid向けSoCが登場する予定で、QualcommはGoogleに「Wear OS by Googleで使用するRISC-Vベースのウェアラブル・ソリューション」を提供します。これらは今後開発されるWear OS搭載のスマートウォッチに採用されるとみられています。 RISC-Vは、現状すべてのモバイル機器を支配しているArm CPUアーキテクチャにとって大きな脅威となります。RISC-Vアーキテクチャはオープンソースであるため、Armよりも安価で柔軟性があり、完全にオープンソースのチップを作ることも可能です。チップ設計会社であれば、独自のチップ設計を行うことで、Armのチップ設計ビジネスに対抗できます。

QualcommとGoogleが、ウェアラブル端末向けRISC-Vプロセッサの開発で提携することを発表しました。既存のArm CPUコアをRISC-Vシリコンに置き換えた新しいSnapdragon Wearプロセッサが開発される予定です。 Qualcomm to Bring RISC-V Based Wearable Platform to Wear OS by Google | Qualcomm https://www.qualcomm.com/news/releases/2023/10/qualcomm-to-bring-risc-v-based-wearable-platform-to--wear-os-by-

・関連記事

QualcommがRISC-V開発企業を共同設立することを発表、Armとの距離感が鮮明に - GIGAZINE



GoogleがRISC-V向けAndroidの開発を積極的に行うと発表 - GIGAZINE



世界初のRISC-Vプロセッサ搭載ノートPCが登場して購入可能に - GIGAZINE



Google Pixel Watch 2開封の儀&速攻フォトレビュー、初代Pixel Watchとどう違うのか比較してみた - GIGAZINE





2023年10月18日 11時13分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.