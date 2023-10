2023年10月31日 16時15分 ソフトウェア

Windows CEが26年目にしてついにサポート終了を迎えていたことが明らかに

Microsoftが2023年10月10日に「Windows Embedded Compact 2013」のサポートを終了したことを明らかにしました。このWindows Embedded Compact 2013はモバイル端末向けに開発されたWindows CEのバージョン8に当たる製品で、26年を経てついにWindows CEの歴史に幕が下りたことになります。



Microsoftが公開しているサポート終了の告知ページを見ると、2023年10月10日に「Windows Embedded Compact 2013」がサポートを終了していることが書かれています。このWindows Embedded Compact 2013はx86アーキテクチャとArmv7T2アーキテクチャをサポートし、NET Compact Framework 3.9やVisual Studio 2012/2013/2015の統合が行われており、2013年に発売された際に「サポート期限は2023年」であることも発表されていました。





組み込み機器向けの32bitOSであるWindows CEは業務用OSのWindows NT 4.0がリリースされた直後の1996年11月にリリースされました。「CE」が具体的に何の略称なのかは明らかにされておらず、Microsoftは「『CE』というのは何かの略語というわけではなく、『Compact(小型)』『Connectable(接続可能性)』『Compatible(互換性)』『Companion(仲間)』『Efficient(効率性)』といった、Windows CEを設計する際の信条を意味しています」と説明しています。





Windows CEのユーザーコミュニティであるHPC:Factorによると、Windows CEはもともと「Windows Pegasus」というコード名で開発がスタートしたとのこと。この開発では、動作するデバイスが以下の条件を満たす必要があると定められていたそうです。



・18cm×10cm×2.5cmのサイズを超えない小型機

・単3電池2本で動作

・重量は500g未満

・Ctrlキー、Altキー、Shiftキーを含む標準的なQWERTY配列のキーボードを搭載

・4段階のグレースケールで2dpiの480×240ピクセルのLCDタッチスクリーンディスプレイを搭載

・スタイラスペンによる入力

・最低4MBのROM

・最低2MBのRAM

・ヒューレットパッカードシリアル赤外線(HPSIR)互換の赤外線ポート搭載

・RS-232シリアルポート搭載

・PCカードスロット搭載

・内蔵オーディオ出力デバイス搭載

・SuperH 3、MIPS R3000、またはMIPS R4000プロセッサアーキテクチャ上で実行



1996年頃から小型のハンドヘルドコンピューター、すなわちPDAと呼ばれる携帯情報端末が生産されるようになり、Windows CEはこうしたデバイスに搭載されるOSとして活躍。タッチディスプレイ型のスマートフォンとして2007年にiPhoneが登場するまで、Windows CEはPalmが開発するPalm OSと競合していました。





iPhoneが登場し、Googleが2007年にAndroidを発表して以降、携帯情報端末のOSは「iOS(当初はiPhone OS)」か「Android」の2択になりました。その裏でリリースされたWindows Phone 7はWindows CEベースで開発されており、バージョン7.8までアップデートされました。続くWindows Phone 8はWindows 8 のNTカーネルベースになり、まったく異なるOSでした。





Microsoftは、カーネルが異なるWindows Phone 7とWindows Phone 8をまとめて「Windows Phone」とブランド化し、まだスマートフォンが普及していなかった中央ヨーロッパなどに売り込みをかけました。しかし、安価でも十分なスペックを備えたWindowss CEベースのWindows Phone 7搭載機は、Windows Phone 8にアップグレードすることはできませんでした。IT系ニュースサイトのThe Registerは「この見当違いのブランド戦略が、Windows CEの運命を決定づけました」と主張しています。