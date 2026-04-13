2026年04月13日 10時48分 ハードウェア

Appleは来る新型スマートグラスのために4つのフレームデザインをテストしているとの報道



Appleが新製品としてスマートグラスを検討していることは、しばしば報じられてきました。このスマートグラスは2027年に発売される見込みで、2026年末に発表する可能性があるとAppleのリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。



Apple AI Smart Glasses Features, Styles, Colors, Cameras; Giannandrea Leaving - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-04-12/apple-ai-smart-glasses-features-styles-colors-cameras-giannandrea-leaving-mnvtz4yg



Apple reportedly testing four designs for upcoming smart glasses | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/04/12/apple-reportedly-testing-four-designs-for-upcoming-smart-glasses/



ガーマン記者はAppleが開発しているスマートグラスについて度々記事にしています。例えば、Appleはスマートグラス用のチップとして、電力効率とカメラ性能を向上させたものを開発していると報じたり、AppleはApple Vision Proよりもスマートグラスの開発を優先していると報じたり、開発中のスマートグラスのコードネームは「N50」で高解像度のカメラ・スピーカー・マイク・AI専用レンズを搭載するなどと報じています。



Appleはスマートグラス・AIペンダント・カメラ内蔵AirPodsと3種類のAIウェアラブルデバイスの発売を目指している - GIGAZINE





新たに、ガーマン記者はAppleが開発中のスマートグラスの外観デザインに関する詳細な情報を伝えています。ガーマン記者によると、Appleはスマートグラスの外観として4つのデザインをテストしており、最終的に一部あるいはすべてを採用して発売する可能性があるそうです。



検討されているデザインは「大きな長方形のフレーム」「より細身の長方形のフレーム」「大きめの楕円形あるいは円形のフレーム」「小さめの楕円形あるいは円形のフレーム」の4つで、フレームカラーとしてAppleはブラック・オーシャンブルー・ライトブラウンなどを検討している模様。





AppleのスマートグラスはMetaのスマートグラスであるRay-Ban Metaに近いものになると報じられています。スマートグラスにディスプレイは搭載されませんが、ユーザーは写真や動画を撮影することが可能で、報道によるとAppleは楕円形のカメラレンズを採用するとのこと。この他、Appleのスマートグラスでは電話に出たり、音楽を再生したり、Siriとやり取りをしたりすることが可能になると目されています。

