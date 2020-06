エアコンはもともと人間のために生み出されたわけではなかった

気候変動により世界の平均気温は毎月のように 記録を更新 しており、エアコンは多くの人々の暮らしに欠かせないものとなっていることから、「 エアコンの総台数は2050年までに3倍になる 」との試算結果も報告されています。そんなエアコンですが、最初は人間のために生み出されたものではなかったと語られています。 Air Conditioning Wasn’t Invented to Provide Comfort to Human Beings - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/green-tech/buildings/air-conditioning-wasnt-invented-to-provide-comfort-to-human-beings 技術標準化団体IEEEの情報誌IEEE Spectrumのコラムニスト・Vaclav Smil氏によると、エアコンの起源は1902年にさかのぼるとのこと。このころ、ニューヨーク州ブルックリンにあるカラー印刷工場では、暑さと湿気で印刷物が台無しになってしまうという問題が起きていました。当時の印刷機は1色ずつしか印刷できなかったため、何度も用紙を印刷機に投入する必要がありましたが、湿気などの影響によりわずかなズレが生じると、印刷ミスが多発してしまっていたとのこと。 そこで、工場は発明家の ウィリス・ハビランド・キャリア に依頼して、室内を冷却し温度と湿度を一定に保つ冷却装置を開発してもらいました。装置の冷却能力の半分は 蒸発熱 を利用した機械式冷却で、残りの半分は冷たい井戸水を利用したものだったとのこと。

