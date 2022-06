「住宅向けの寒冷地用ヒートポンプ」の開発でアメリカ政府と民間企業が協力、環境に優しい高効率暖房の実現に弾み

2022年6月17日、 アメリカ合衆国エネルギー省(DOE) が主導する「 住宅向けの寒冷地用ヒートポンプ技術チャレンジ 」において、アメリカのテキサス州 リチャードソン に本拠を置く Lennox International(レノックス・インターナショナル) の開発したプロトタイプが要求される基準を満たしたことが発表されました。冬になると厳しい寒さに襲われるアメリカ北部の住宅に高効率な ヒートポンプ を導入することで、エネルギーコストの削減や環境保護に役立つと期待されています。 DOE Announces Breakthrough in Residential Cold Climate Heat Pump Technology | Department of Energy https://www.energy.gov/articles/doe-announces-breakthrough-residential-cold-climate-heat-pump-technology 国土の広いアメリカでは毎年厳しい寒さに襲われる地域も多く、建造物の二酸化炭素排出量の46%は空調や給湯によるものであり、アメリカの住宅や商業設備で使用される 一次エネルギー の40%以上を占めています。また、全建造物におけるエネルギーコストの42%、一般家庭における電気代の56%が空調や給湯によるものだそうです。 そのため、高効率なヒートポンプの開発・配備は一般家庭の公共料金を年間500ドル(約6万8000円)も削減すると推定されており、2050年までに二酸化炭素排出量をゼロにするという環境目標の達成にも必要不可欠です。

2022年06月20日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

