記録的熱波で電力需要が高まっているカリフォルニア州で住民に「電気自動車の充電を控えて」との呼びかけ

California asks residents not to charge electric vehicles, days after announcing gas car ban | MyStateline.com https://www.mystateline.com/news/national/california-asks-residents-not-to-charge-electric-vehicles-days-after-announcing-gas-car-ban/ 2022年9月6日まで極端な暑さが続き、特に週末にはエネルギー需要が高まり電力網に負担が掛かると予想されることから、カリフォルニア独立系統運用機関(CAISO)は太陽光発電が弱まる16時から21時までのあいだ、エネルギー使用量を削減するように求めました。

アメリカ西部を襲う長期的な記録的熱波により、カリフォルニア州で電力の需要が高まっていることから、電力会社が電気自動車の充電を控えるように呼びかけています。 California, Western Grid Expected To Face Strain With Extreme Heat, Higher Demand | American Public Power Association https://www.publicpower.org/periodical/article/california-western-grid-expected-face-strain-with-extreme-heat-higher-demand

2022年09月01日 12時30分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

