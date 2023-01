脱炭素に向けた次世代の発電方式「小型モジュール式原子炉」の設計をアメリカの原子力規制委員会が承認

・関連記事

原子力発電所の原子炉を小型化する新時代の発電方式「小型モジュール炉」の計画が世界各国で進められている - GIGAZINE



新時代の発電方式として注目される「小型モジュール式原子炉」とは? - GIGAZINE



自然冷却でより安全に運用可能な「小型モジュール式原子炉」がついに規制当局から承認される - GIGAZINE



ロールス・ロイス率いる企業連合が16基の原子炉建設を計画、15年間で4万人分の雇用を創出 - GIGAZINE



「2050年までに原子力発電を2倍に」と国際エネルギー機関が提言 - GIGAZINE



2023年01月23日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.