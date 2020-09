映画『TENET テネット』字幕科学監修・山崎詩郎さんインタビュー、作品を楽しむためのポイントとは？

G: 『TENET テネット』を見る前にこのことを知っていたら、いろいろわかりやすかったかもしれない……(笑) 山崎: でも、1回目はあえて完全に混乱に陥るというのもありです。その体験ができるのは1回目だけですから。私は5回見てもまだわからないことだらけで、あと50回ぐらいは見ようかなと思っています(笑) G: 本日はありがとうございました。 クリストファー・ノーラン監督による『TENET テネット』は全国ロードショー中です。パンフレットにもかなり詳しい情報が掲載されているので、謎が気になる人はぜひ読んでみてください。公開週の週末には売り切れも発生していましたが、その状況はほぼ解消されています。 ◆『TENET テネット』作品情報 監督・脚本・製作:クリストファー・ノーラン 製作:エマ・トーマス 製作総指揮:トーマス・ヘイスリップ 出演:ジョン・デイビッド・ワシントン、ロバート・パティンソン、エリザベス・デビッキ、ディンプル・カパディア、アーロン・テイラー=ジョンソン、クレマンス・ポエジー、マイケル・ケイン、ケネス・ブラナー 配給:ワーナー・ブラザース映画 © 2020 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved ◆山崎詩郎さんプロフィール 山崎詩郎(東京工業大学理学院物理学系助教 博士(理学)) 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。博士(理学)。量子物性の研究で日本物理学会第10回若手奨励賞を受賞。『インターステラー』(2014)を相対性理論で解説する会を全国で100回近く実施、雑誌への寄稿やweb連載を続けている。東京学芸大学の量子力学と相対性理論の講師にも抜擢される。コマ大戦で優勝したコマ博士の異名を持ち、NHKなどTV出演多数。著書に『独楽の科学』(講談社ブルーバックス)。

2020年09月29日 23時20分00秒 in インタビュー, 動画, 映画, Posted by logc_nt

