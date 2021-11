ピクミンと一緒に街を歩いて花を咲かせまくるスマホゲーム「Pikmin Bloom」レビュー、「ポケモンGO」を生み出したNianticの新たな位置情報ゲーム

2021年11月1日、任天堂が生み出したかわいくて奇妙な生物「ピクミン」と一緒に「歩く」スマートフォン専用ゲーム「Pikmin Bloom」が登場しました。位置情報を使ってピクミンと一緒に街中を歩き、至る所に花を咲かせるという何とも心安らぐこのゲームを実際にプレイしてみました。 歩いて増やす、歩いて咲かせる、歩いてのこす。『Pikmin Bloom(ピクミン ブルーム)』配信開始。 | トピックス | Nintendo https://topics.nintendo.co.jp/article/4b359e3f-70bb-46c8-8670-591e461684d6 Pikmin Bloom on the App Store https://apps.apple.com/app/id1556357398 Pikmin Bloom - Google Play のアプリ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pikmin iOS版とAndroid版が提供されているPikmin Bloomですが、今回のレビューではAndroid版を使用。 Google Play にアクセスし、「インストール」をタップします。

・関連記事

新型コロナウイルス対策で「ポケモンGO」が自宅でプレイ可能に進化 - GIGAZINE



ポケモンGOを展開するNianticが開発していた「現実世界で土地取り合戦ができるAR版カタン」の開発終了が決定 - GIGAZINE



「ピクミン3 デラックス」の発表に伴い任天堂がWii U版ピクミン3をひっそり削除か - GIGAZINE



マリオやピクミンなど「Wii U」のゲームがどのような感じかわかるHDムービーまとめ - GIGAZINE



「ポケモンGO」が累計5500億円の収益を上げたことが明らかに - GIGAZINE

2021年11月06日 09時00分00秒 in レビュー, モバイル, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.