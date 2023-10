2023年10月21日 20時00分 サイエンス

たった1頭のオオカミが森をよみがえらせる「救世主」となった事例が報告される



アメリカとカナダの国境に位置するスペリオル湖には、豊かな生物多様性で知られるアイル・ロイヤル(ロイヤル島)という島がありますが、病気や近親交配などで島に生息するオオカミが激減し、島全体の生態系も崩壊の危機に瀕していました。しかし、冬の間だけできる氷の橋を渡って島に入った1頭のオスのオオカミにより森に「遺伝的救済」がもたらされた事例が、科学誌のScience Advancesで報告されました。



The far-reaching effects of genetic process in a keystone predator species, grey wolves | Science Advances

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adc8724



How a lone 'immigrant' wolf revived a forest ecosystem

https://phys.org/news/2023-08-lone-immigrant-wolf-revived-forest.html



ロイヤル島のオオカミの群れは、1940年代に島に移住したオオカミの子孫で、主にヘラジカを獲物としています。湖に浮かぶ孤島という環境では、オオカミと島唯一の大型草食獣であるヘラジカ、そしてヘラジカの食料であるモミの木の生育が密接に関係しているため、島の生き物たちは長年にわたり動物学者たちに貴重な生態系データを提供してきました。





ところが、1980年代に入ると犬パルボウイルスの流行により、オオカミの数は50頭から12頭まで激減してしまいます。病気はやがて終息しましたが、今度は近親交配が深刻化し、脊椎の奇形などでオオカミたちの健康状態は悪化の一途をたどりました。



近親交配によるオオカミの減少は、島の生態系全体にとっても大きな問題でした。というのも、ヘラジカは1日に14キロもの草木を食べるため、北方の森の主要な樹木で、クリスマスツリーとしても有名なバルサムモミへの影響も非常に大きかったからです。





この危機を救ったのが、1997年に島に移住したオオカミの個体「M93」です。研究者から親しみを込めて「オールド・グレイ・ガイ」と呼ばれているこの個体は、元から島にいたオオカミと血縁関係がなく、また体格にも優れていたため群れを守ったりヘラジカの巨体を狩ったりする上で有利でした。



以下のうち、群れの中心にいる毛皮の色が明るいオオカミがM93です。





M93はすぐに島に生息する3つの群れで繁殖オスとなり、34頭の子どもを作って群れの遺伝的な健全さと狩りの成功率を大幅に向上させました。M93の死から2年後の2008年には島のオオカミの59.4%、つまり半分以上がM93の血を引いていたほどだったとのことです。



オオカミが繁殖して増えすぎていたヘラジカが減ったことで、島の木々はすさまじい勢いで成長し始め、森林を再生させたり森に依存した数多くの動植物に恩恵をもたらしたりしました。



研究者らは論文に、「M93の到来は、当時のオオカミの個体群を特徴付けていた近親交配による衰退からの、強力な遺伝的救済を意味していました」と記しています。



M93がもたらした恩恵は10年ほど続きましたが、M93が繁殖に成功し島のほとんどのオオカミがM93の子孫となったことで、皮肉にも再び近親交配の問題が持ち上がりました。M93自身も、つがいのメスオオカミが死んだ後に自分の娘と繁殖を開始したほか、他の群れのメンバーも近親交配を繰り返し、2015年には再び島のオオカミたちは絶滅に瀕してしまいました。





幸いにも、2018年から始まった回復プログラムが功を奏し、島には目下約30頭のオオカミと1000頭弱のヘラジカが生息しているとのこと。



研究者らは論文の中で「遺伝子の救済に始まり、森林生態学で終わったこのストーリーの重要なポイントは、1個体の捕食者の遺伝子が、捕食者のグループ全体、被食者のグループ、そして森林とその生態学的プロセスにどのような影響を及ぼしうるのかを明らかにしたことです」と述べました。