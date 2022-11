地球に最も近いブラックホールがわずか1600光年先で発見される、既知のブラックホールより約3000光年も近く

極めて高密度で強力な重力により光さえ飲み込んでしまう ブラックホール は、地球が属する天の川銀河だけで約1億個あるとされています。新たに、アメリカ国立科学財団(NSF)の国立光赤外線天文学研究所(NOIRLab)が管理するハワイの ジェミニ天文台 が、地球に最も近いブラックホールをわずか1600光年離れた場所で発見しました。 Sun-like star orbiting a black hole | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Oxford Academic https://doi.org/10.1093/mnras/stac3140 Astronomers Discover Closest Black Hole to Earth | NOIRLab https://noirlab.edu/public/news/noirlab2227/ 今回発見されたブラックホールは「 ガイアBH1 」と名付けられており、太陽の約10倍の質量を持ち、見かけ上の位置は へびつかい座 の近辺にあります。ガイアBH1は地球から約1600光年離れているとされており、これまで地球に最も近いとされていた いっかくじゅう座X-1 の約4700光年と比較して、実に3分の1ほどの近距離に位置しています。

・関連記事

「ブラックホールの向こう」からの光が初めて観測される - GIGAZINE



宇宙に存在するブラックホールは「4000京個」 - GIGAZINE



「重力レンズ」を利用して5150光年先の「はぐれブラックホール」の観測に成功 - GIGAZINE



ブラックホールのジェット噴射を撮影した過去最高解像度の画像が公開される - GIGAZINE



光すら逃げられないブラックホールに近づくと人間はどうなるのか? - GIGAZINE

2022年11月07日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.