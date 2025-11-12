2025年11月12日のヘッドラインニュース
2025年11月19日(水)から2025年12月16日(火)にかけて、「モンスターハンターワイルズ」とコラボしたケンタッキーフライドチキンの新商品「モンハンコラボパック」が販売されます。
モンハンコラボパックは「オリジナルチキン」「ポテト」「ビスケット」がセットになった特別メニュー。「限定デザインパッケージ」で提供され、「モンスターハンターワイルズ」内で使用できるゲーム内アイテムが付属します。また、「限定デザインシール」が付属した「モンハンコラボパック(シールつき)」も登場します。
オリジナルチキン2ピース、ポテト(S)、ビスケット、ゲーム内アイテムが付属する「モンハンコラボパックごちそうセット・WHITE」および「モンハンコラボパックSPICE UPセット・RED」の価格は税込1350円。オリジナルチキン3ピース、ポテト(S)、ビスケット、ゲーム内アイテム、限定シールが付属する「モンハンコラボパック(シールつき)ごちそうセット・WHITE」および「モンハンコラボパック(シールつき)SPICE UPセット・RED」の価格は税込1700円です。
【KFC×モンスターハンターワイルズ】 ゲーム内アイテム＆豪華オリジナルグッズが手に入る！ 「モンハンコラボパック」 11月19日(水)から12月16日(火)の期間限定販売 KFCネットオーダーにて11月13日(木)から事前予約スタート！ 全国４店舗限定でコラボレーション店舗も登場！｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD
https://japan.kfc.co.jp/news_release/8093
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
魔王「勇者よ。ワシの味方になれば兵庫県の5国をお前にやろう」— クロノス (@tokinoboukensha) 2025年11月10日
勇者「(えっと…摂津播磨に但馬丹波淡路…つまり全部か！)」
勇者「よし乗った」
↓ pic.twitter.com/tImrPmpYVG
クマ、別に肉食わなくてもいい雑食動物がなんでここまで脅威になってんだろうなと思ったけど、調べたら草食動物であるカバはアフリカで年間三千人は死傷者を出しているらしく、何を食うかではなく単純に強さの問題っぽいしカバは人殺しすぎだろ— 違法バタピー (@batapys1) 2025年11月11日
昨日買ったの完全に忘れてて帰宅して電気つけたらいて大声出た pic.twitter.com/Film2l1SCd— Yoshi. (@Yoshi6054) 2025年11月11日
これ、当たり前だけど人間が住むところでしか目撃情報が出ないことに注意。人のいないところでは誰も目撃することができないので。— 有栖かずみ@1日目東ホ-32b (@arisu_kazumi_) 2025年11月10日
つまり、人の住んでいない山間部には、この数倍以上の不審者が居る。 https://t.co/Dvp2dMk8e3
池袋のホテルメトロポリタンで販売している｢Suicaのペンギンケーキ｣ともお別れなのでしょうか……こんなにかわいいのに………… pic.twitter.com/G22f08V6pJ— けい果 (@keikanoue) 2025年11月11日
「Suicaのペンギンが卒業しちゃうのか……今までありがとな……」— 工藤寛顕（だいせんせい） (@h_kudo_nothing) 2025年11月11日
と思って手元のSuicaを見てみたら全然違う奴だった
なんだお前は pic.twitter.com/tD1HjpUxEB
え、マジかよ— 大守アロイ (@OmoriAlloy) 2025年11月11日
じゃあ新宿駅近くにあるSuicaペンギンの銅像はどうなるんだ
レーニン像よろしく引き倒されるのか…？ https://t.co/jmP1k65IKQ pic.twitter.com/qYkV1zybnY
今朝、ことでんの経営陣がこれについて話してて「あれほどのキャラでも卒業ってあるんだね、そっかー… |_･)ﾁﾗ」と目が合ったので、ぼくもいつまでことでんの駅員でいられるかわかりません https://t.co/f5g0D27JMx— ことちゃん 【ことでん公式】 (@irucakoto) 2025年11月12日
2025年11月11日
変換に変換をしまくった結果すんごいケーブルが爆誕した— ことだよ！ (@kotosan_dayo) 2025年11月11日
鯖をいじる時にしか使わないからきっと大丈夫 pic.twitter.com/AaMDEbu5sV
接着剤硬化させる為に外に出してたら鼻水垂れた状態で固まってて声出た pic.twitter.com/RiW6ukt4l3— みちꘜ (@m8486) 2025年11月10日
油分のない調味料を測っただけの計量カップは、水洗いだけとする(憲法) https://t.co/bEXjWyKjzX— 玲珑 (@osakanafishcom) 2025年11月10日
アヒルのしゃがみ込みスキル— ヤギの人🐐 (@yusai00) 2025年11月11日
アメリカ・ミシシッピ州の牧場。新しく牧場に迎えるメンバーを連れて帰る時の様子だそうで、気付いたときは大笑いしたそう。おかげで新メンバー達は怪我もなく牧場に到着し、すぐに馴染んで水浴びを楽しんだとのこと。 pic.twitter.com/EHCKmnuI7O
1つしか買ってなくて、妹と食べるから均等に分けました https://t.co/qaFlIjZwBA pic.twitter.com/s0hhYYTxvk— しゅわッチ (@shuwacchi_kirby) 2025年11月11日
やっぱり「かべず」は安い！— スリムクラブ内間🐲 (@uchimaslimclub) 2025年11月10日
お財布に優しい野菜です。 pic.twitter.com/BvGXSlAvJW
お菓子の家ならぬ、つまみの家作った😂— 藤本晶子かもしれない (@shoko_no_nakami) 2025年11月10日
家の中には唐揚げ詰まってる😂
今から解体しながら飲む😂 pic.twitter.com/HiakgxBUt8
バスで目が合った赤ちゃんに「ぱぱ…」と言われてちがいますと思った— 忍耐 (@gkgn3) 2025年11月11日
トレンド入りしてるマーモットの丁重なお断りが可愛すぎるから見て pic.twitter.com/uVvyiDycbT— ドクターマーモット (@dr_marmot_) 2025年11月10日
中国のファンが作ってくれた差し入れの中にあったんだけど何これ過ぎる pic.twitter.com/MYwzvlb3jx— 煮ル果実 (@vinegar_vinegar) 2025年11月11日
斬新な長靴の噛み方 pic.twitter.com/kUN2qYYvnq— うそったー (@uso_otter) 2025年11月11日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
犬の認知症緩和にミカンの皮の成分 イグ・ノーベル賞受賞者らが実証 | 毎日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
米上院、つなぎ予算案を可決 政府閉鎖が数日以内に終わる可能性 - BBCニュース
インド・デリーの世界遺産近くで車両が爆発、少なくとも8人死亡 - BBCニュース
高市早苗首相「戦略的あいまい」貫けず 台湾有事答弁、手の内さらすリスク - 日本経済新聞
【速報】台湾、中国の駐大阪総領事を非難|47NEWS（よんななニュース）
取り調べ中の男性が呼吸停止、搬送先で死亡 警視庁池袋署 | 毎日新聞
「自死に追い込むようなこと、あってはならない」 N党・立花氏逮捕に自民・鈴木幹事長 - 産経ニュース
「森永ヒ素ミルク事件」追跡調査した保健師、原点の「氷の赤ちゃん」と半世紀後にめぐり合い : 読売新聞
首相答弁「間違ってない」 台湾有事で「存立危機事態」の可能性大…兼原元副長官補が評価 - 産経ニュース
午前３時勉強会が発端で…「野党の質問通告は遅い」と外務副大臣投稿、一転「事実誤認」と注意受ける : 読売新聞
斉藤健一郎氏、立花党首逮捕で陳謝 ＮＨＫ党唯一の国会議員：時事ドットコム
イスラエルが固執する生存と防衛 「百倍返し」の先に見据えるもの [イスラエル・パレスチナ問題]：朝日新聞
【独自】小名浜とＪＲ結ぶ貨物線、旅客輸送を検討 いわきFC新スタ計画向け福島臨海鉄道:福島ニュース:福島民友新聞社
首相「シカ加害、私が注意した」 総裁選での発言、撤回拒否 | NEWSjp
ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ : 読売新聞
イスラエル、返還されたイスラエル兵の遺体を確認 2014年の戦闘で死亡 - CNN.co.jp
台湾有事答弁、「手の内明かす」政府内に危機感 首相発言後退の背景 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
コラム：ユーロ／円は180円試すか、日本円に構造的脆弱性＝植野大作氏 | ロイター
竹田くんモデルの訴訟活動— 脳外科医 竹田くんの元同僚@被害者を守る (@takeda_episode0) 2025年11月10日
・自身の業務上過失障害罪を問われた刑事裁判の公判前整理手続は期日を守らず時間稼ぎ
・漫画作者による債務不存在確認訴訟は竹田くん側の担当弁護士辞任で停滞
・元上司と赤穂市を訴えたパワハラ訴訟は控訴…
「客も逮捕すべきだ」 東京で保護の12歳巡り、タイで相次ぐ批判 | 毎日新聞
高市首相の台湾有事発言で抗議 「強烈な不満」表明―中国：時事ドットコム
国光外務副大臣、質問通告めぐり投稿削除し謝罪 高市首相の3時準備 [高市早苗首相 自民党][自由民主党（自民党）][立憲民主党][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
タイ国籍少女の祖母“性的サービスさせられていたこと知らず” | NHKニュース | タイ、東京都、事件・事故
【速報】首相、買春行為の法規制へ検討指示|47NEWS（よんななニュース）
【速報】来日のタイ当局が警察庁幹部と意見交換|47NEWS（よんななニュース）
売買春の規制強化 高市首相、検討を法相に指示 衆院予算委員会 | 毎日新聞
高市首相、デフレ脱却宣言めざす 「内閣・日銀で整合性とる」 - 日本経済新聞
露外務省、小泉悠氏ら30人を入国禁止 「日本の反露政策への対応」 | 毎日新聞
高市政権、コメ政策は先祖返り 増産一転、減反に 高値容認おこめ券は一時しのぎ - 産経ニュース
Suicaのペンギン「卒業」へ 四半世紀の活躍、後任キャラは未定：朝日新聞
中国大使館 SNSで日本批判「かつて存立危機を口実に対外侵略」 | NHKニュース | 中国、中国・台湾、台湾
メローニ伊政権、外国労働者50万人誘致で混乱 それでも止まらぬ過疎 受け入れ「無理」 - 産経ニュース
「内部にスパイがいる」 警視庁の5年を超える捜査と身内の裏切り：朝日新聞
アプリでスカウトに捜査情報漏らした疑い 警視庁警部補宅で数百万円：朝日新聞
【解説】 高市首相の台湾をめぐる発言、なぜ中国を怒らせたのか - BBCニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【追記】「TwitterがXになってて草」大阪王将ナメクジ騒動、逮捕され実刑判決を受けた告発者が出所していた 社会の変化に対する戸惑い、裁判、刑務所での生活を投稿し反響集まる - Togetter
「いつ自殺しようかを考える日々」…500社から不採用となり人生を悲観する40代男性に、鴻上尚史が「とにかく部屋を出る」ことをすすめる理由 | 概要 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）
徳川慶喜家の墓じまい、5代目当主が決断 膨大な遺品の引受先探す | 毎日新聞
知人が新幹線グリーン車でweb会議を始めたら隣の乗客から非常識だと罵られたが「通話はご遠慮くださいとは書いてあるが、禁止とは書いていない」と反論したらしく隣の乗客に同情した - Togetter
今日は北西に向けて祈りを捧げてた pic.twitter.com/HXXBNYTB9S— 亀ぽま🐢 (@himaritomugi) 2025年11月10日
この電球を販売しているサイトのUIが良い。— Tetsuro Miyatake (@tmiyatake1) 2025年11月11日
ライトをつけるボタンを押すとページが少し暗くなる設計。 pic.twitter.com/WTGJtr5snB
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
NHK、ネットも18日から受信契約確認 「ただ乗り」利用の対策で：朝日新聞
New York Public Library に就職しました｜alea12
Voicegerがずんだもんの歌声ボイスチェンジャーに対応しました(◍ ´꒳` ◍)bhttps://t.co/MjFXbOOTCx— 東北ずん子ずんだもん公式 (@t_zunko) 2025年11月4日
他の人の歌声のwavやmp3ファイルを、ずんだもんのボイスに変換できます(ﾉ≧ڡ≦)ﾉ
詳しくはこちらの動画をご覧ください(*´∀`*)https://t.co/zl2zxwyqT9
自宅のコンセント足りてる？ 不満7割に、最大手が増やそうと新方針：朝日新聞
iPhone Pocketを発表：iPhoneを身につけて持ち運ぶための美しいアイテム - Apple (日本)
「電子マネーＷＡＯＮポイント」を「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」に統合 | イオン株式会社
ソフトバンクグループ 保有の「エヌビディア」株式すべて売却 | NHKニュース | 半導体
なんで最近の新しいテクノロジーはディストピアSF映画からのインスパイアみたいな感じなのか？ - YAMDAS現更新履歴
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
角川まんが学習シリーズ『日本の歴史』1～15巻内容アップデートのお知らせ | お知らせ | ヨメルバ | KADOKAWA児童書ポータルサイト
「女に連載させる気はねーから」— 高岩ヨシヒロ＠2025ジャパコミ11/30（日）参加 (@takayoshi50) 2025年11月10日
『週刊少年ジャンプ』でヨメが担当氏に言われたセリフです。 https://t.co/ESwv3k2QSK
アニメ放映当時描いた牧瀬氏 pic.twitter.com/swxDBBlcLq— 外販梅干しミッチェル (@mitieru) 2025年11月10日
「クラウン602を探せ！」プロジェクト
未経験の主婦に「原画」の依頼が舞い込む異常事態…日本アニメが大人気のウラで「制作現場がもはやパンク状態」「若手を育成するヒマもない」 | デイリー新潮
NEEDYアニメのお話｜nyalra
人はおろかなものです pic.twitter.com/Nvg3u6Yk5h— 伊東 (@ito_44) 2025年11月12日
https://t.co/kRCa5OESXV pic.twitter.com/nhpYwrlX6K— 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) 2025年11月12日
11/12 https://t.co/MBm5bu8qoo pic.twitter.com/N69eMsJlJO— プードッグ (@harenchinschool) 2025年11月12日
ハルウララが勝利に最も近づいたお話（1/3）— 坂崎ふれでぃ (@lunaticmonster) 2025年11月11日
ウマ娘で再現漫画 pic.twitter.com/dqEEjHhnNX
#カミーユ・ビダン生誕祭2025— かとら (@katoramann) 2025年11月11日
フランクリン・ビダン「おめでとう」
ヒルダ・ビダン「おめでとう」
ファ・ユイリィ「おめでとう」
すべてのカミーユ・ビダンに
お め で と う ‼︎#機動戦士Zガンダム pic.twitter.com/F5FIkGZOdh
「寿司ガキ」更新されてます！— ichika (@ichika_nikoma) 2025年11月11日
内容は9月27日発売のマンガ雑誌『電撃だいおうじVOL.145』の出張で掲載されたものになります！
短いですがぜひご覧ください！ pic.twitter.com/AmJq3wa8Zd
これは昔自主制作した巫女さんのアニメ— 安田現象 (@gensho_yasuda) 2025年11月11日
今この続きを作ってるよ！ pic.twitter.com/6JBMgU6ULr
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
プロ野球「長嶋茂雄賞」創設…走攻守で顕著な活躍示しプレーで魅了した野手、２６年から表彰 : 読売新聞
【NHKからの回答】九州場所初日に地震で中継が中断、なぜサブチャンネルで放送しなかった？ - 大相撲 : 日刊スポーツ
◆新商品（衣・食・住）
ペヤング 贅香トリュフテイストやきそば｜まるか食品株式会社
エッセル初のフレーバー“ストロベリークッキー”登場！定番フレーバー“チョコ”との2種類のアイスが食べきりサイズで楽しめる 「明治 エッセル スーパーカップ ミニ ストロベリークッキー・チョコ」11月17日 数量限定 新発売／全国 | 2025年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.
「推しの一杯 NAKAMURA かけそば塩」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
甘じょっぱさがやみつきになる！「ポテコ・ハニーバター味」期間限定新発売- ニュースリリース | 東ハト
うまみじゅわ〜 とろけるようなくちどけ「ふわうま・バター醤油味」新発売、「ふわうま・クラムチャウダー味」期間限定新発売- ニュースリリース | 東ハト
博多明太子と北海道クリームの濃厚クリーミーな味わい！なか卯が「温たま明太クリームうどん」を発売
（袋）よ～いドン！×ワンタンメン 鶏だし塩ちゃんこ味 ５食パック、タテ型 よ～いドン！×ワンタンメン 鶏だし塩ちゃんこ味 2025/11/17 新発売 | エースコック株式会社
スープはるさめ 味噌らぁめん味 2025/12/8 新発売 | エースコック株式会社
