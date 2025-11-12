ヘッドライン

2025年11月12日のヘッドラインニュース


2025年11月19日(水)から2025年12月16日(火)にかけて、「モンスターハンターワイルズ」とコラボしたケンタッキーフライドチキンの新商品「モンハンコラボパック」が販売されます。

モンハンコラボパックは「オリジナルチキン」「ポテト」「ビスケット」がセットになった特別メニュー。「限定デザインパッケージ」で提供され、「モンスターハンターワイルズ」内で使用できるゲーム内アイテムが付属します。また、「限定デザインシール」が付属した「モンハンコラボパック(シールつき)」も登場します。


オリジナルチキン2ピース、ポテト(S)、ビスケット、ゲーム内アイテムが付属する「モンハンコラボパックごちそうセット・WHITE」および「モンハンコラボパックSPICE UPセット・RED」の価格は税込1350円。オリジナルチキン3ピース、ポテト(S)、ビスケット、ゲーム内アイテム、限定シールが付属する「モンハンコラボパック(シールつき)ごちそうセット・WHITE」および「モンハンコラボパック(シールつき)SPICE UPセット・RED」の価格は税込1700円です。

【KFC×モンスターハンターワイルズ】 ゲーム内アイテム＆豪華オリジナルグッズが手に入る！ 「モンハンコラボパック」 11月19日(水)から12月16日(火)の期間限定販売 KFCネットオーダーにて11月13日(木)から事前予約スタート！ 全国４店舗限定でコラボレーション店舗も登場！｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD
https://japan.kfc.co.jp/news_release/8093

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


無料でネット通信を高速＆安全にできるDNSサービス「1.1.1.1」のiOS版とAndroid版が公開中、実際に使ってみた - GIGAZINE

「デス・ストランディング」に公平なレビューをするはずのファミ通関係者が登場してしまい国内外で批判が集まる - GIGAZINE

「サブウェイのツナは本物のツナなのか？」を巡る訴訟で「サブウェイのツナから鶏・豚・牛のDNAが見つかった」という報告 - GIGAZINE

ジューシーなチキンカツ＆とろとろ卵とじが圧倒的なボリュームを誇る「親子カツ」をかつやで食べてきた - GIGAZINE

脳をフル活用するとカロリーが大量に消費されるというのは本当か？ - GIGAZINE

Windows 11では「Edgeの強制を回避する裏技」がつぶされていることが判明 - GIGAZINE

自慰行為をやめると体にどんな変化が起きるのか？ - GIGAZINE

絶滅したと思われていた「ウサギサイズで鹿のような動物」が再発見される - GIGAZINE

「ゼルダの伝説」「リンクの冒険」「夢をみる島」が遊べる「ゲーム＆ウオッチ ゼルダの伝説」を実際にプレイしてみた - GIGAZINE

Googleが「何の役にも立たない1.8GBのアップデート」をPixelユーザーにうっかり誤配信 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
犬の認知症緩和にミカンの皮の成分　イグ・ノーベル賞受賞者らが実証 | 毎日新聞

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
米上院、つなぎ予算案を可決　政府閉鎖が数日以内に終わる可能性 - BBCニュース

インド・デリーの世界遺産近くで車両が爆発、少なくとも8人死亡 - BBCニュース

高市早苗首相「戦略的あいまい」貫けず　台湾有事答弁、手の内さらすリスク - 日本経済新聞

【速報】台湾、中国の駐大阪総領事を非難|47NEWS（よんななニュース）

取り調べ中の男性が呼吸停止、搬送先で死亡　警視庁池袋署 | 毎日新聞

「自死に追い込むようなこと、あってはならない」　N党・立花氏逮捕に自民・鈴木幹事長 - 産経ニュース

「森永ヒ素ミルク事件」追跡調査した保健師、原点の「氷の赤ちゃん」と半世紀後にめぐり合い : 読売新聞

首相答弁「間違ってない」　台湾有事で「存立危機事態」の可能性大…兼原元副長官補が評価 - 産経ニュース

午前３時勉強会が発端で…「野党の質問通告は遅い」と外務副大臣投稿、一転「事実誤認」と注意受ける : 読売新聞

斉藤健一郎氏、立花党首逮捕で陳謝　ＮＨＫ党唯一の国会議員：時事ドットコム

イスラエルが固執する生存と防衛　「百倍返し」の先に見据えるもの [イスラエル・パレスチナ問題]：朝日新聞

【独自】小名浜とＪＲ結ぶ貨物線、旅客輸送を検討　いわきFC新スタ計画向け福島臨海鉄道:福島ニュース:福島民友新聞社

首相「シカ加害、私が注意した」　総裁選での発言、撤回拒否 | NEWSjp

ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ : 読売新聞

イスラエル、返還されたイスラエル兵の遺体を確認　2014年の戦闘で死亡 - CNN.co.jp

台湾有事答弁、「手の内明かす」政府内に危機感　首相発言後退の背景 [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

コラム：ユーロ／円は180円試すか、日本円に構造的脆弱性＝植野大作氏 | ロイター


「客も逮捕すべきだ」　東京で保護の12歳巡り、タイで相次ぐ批判 | 毎日新聞

高市首相の台湾有事発言で抗議　「強烈な不満」表明―中国：時事ドットコム

国光外務副大臣、質問通告めぐり投稿削除し謝罪　高市首相の3時準備 [高市早苗首相　自民党][自由民主党（自民党）][立憲民主党][高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

タイ国籍少女の祖母“性的サービスさせられていたこと知らず” | NHKニュース | タイ、東京都、事件・事故

【速報】首相、買春行為の法規制へ検討指示|47NEWS（よんななニュース）

【速報】来日のタイ当局が警察庁幹部と意見交換|47NEWS（よんななニュース）

売買春の規制強化　高市首相、検討を法相に指示　衆院予算委員会 | 毎日新聞

高市首相、デフレ脱却宣言めざす　「内閣・日銀で整合性とる」 - 日本経済新聞

露外務省、小泉悠氏ら30人を入国禁止　「日本の反露政策への対応」 | 毎日新聞

高市政権、コメ政策は先祖返り　増産一転、減反に　高値容認おこめ券は一時しのぎ - 産経ニュース

Suicaのペンギン「卒業」へ　四半世紀の活躍、後任キャラは未定：朝日新聞

中国大使館 SNSで日本批判「かつて存立危機を口実に対外侵略」 | NHKニュース | 中国、中国・台湾、台湾

メローニ伊政権、外国労働者50万人誘致で混乱　それでも止まらぬ過疎　受け入れ「無理」 - 産経ニュース

「内部にスパイがいる」　警視庁の5年を超える捜査と身内の裏切り：朝日新聞

アプリでスカウトに捜査情報漏らした疑い　警視庁警部補宅で数百万円：朝日新聞

【解説】 高市首相の台湾をめぐる発言、なぜ中国を怒らせたのか - BBCニュース

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【追記】「TwitterがXになってて草」大阪王将ナメクジ騒動、逮捕され実刑判決を受けた告発者が出所していた 社会の変化に対する戸惑い、裁判、刑務所での生活を投稿し反響集まる - Togetter

「いつ自殺しようかを考える日々」…500社から不採用となり人生を悲観する40代男性に、鴻上尚史が「とにかく部屋を出る」ことをすすめる理由 | 概要 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）

徳川慶喜家の墓じまい、5代目当主が決断　膨大な遺品の引受先探す | 毎日新聞

知人が新幹線グリーン車でweb会議を始めたら隣の乗客から非常識だと罵られたが「通話はご遠慮くださいとは書いてあるが、禁止とは書いていない」と反論したらしく隣の乗客に同情した - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
NHK、ネットも18日から受信契約確認　「ただ乗り」利用の対策で：朝日新聞

New York Public Library に就職しました｜alea12


自宅のコンセント足りてる？　不満7割に、最大手が増やそうと新方針：朝日新聞

iPhone Pocketを発表：iPhoneを身につけて持ち運ぶための美しいアイテム - Apple (日本)

「電子マネーＷＡＯＮポイント」を「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」に統合 | イオン株式会社

ソフトバンクグループ 保有の「エヌビディア」株式すべて売却 | NHKニュース | 半導体

なんで最近の新しいテクノロジーはディストピアSF映画からのインスパイアみたいな感じなのか？ - YAMDAS現更新履歴

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
角川まんが学習シリーズ『日本の歴史』1～15巻内容アップデートのお知らせ | お知らせ | ヨメルバ | KADOKAWA児童書ポータルサイト



「クラウン602を探せ！」プロジェクト

未経験の主婦に「原画」の依頼が舞い込む異常事態…日本アニメが大人気のウラで「制作現場がもはやパンク状態」「若手を育成するヒマもない」 | デイリー新潮

NEEDYアニメのお話｜nyalra








映画『トリツカレ男』【ペチカの目の前にタタンが現れるシーン】本編映像公開｜大ヒット上映中 - YouTube


『Million Depth』ゲームプレイトレーラー - YouTube


『運命のトリガー』：アニメ×シューター──“アニメと弾丸の魔法”が生まれる瞬間【開発者インタビュー】 | PS5® - YouTube


『スーパーロボット大戦Y』DLC(1)＆ver1.1.0アップデート最新情報 - YouTube


『零 ～紅い蝶～ REMAKE』発売日告知トレーラー - YouTube


大型DLC『真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑』1stトレーラー - YouTube


『パックマンワールド2 リ・パック』ソニック・ザ・ヘッジホッグ コラボレーションコンテンツ ローンチトレーラー - YouTube


【デジモンストーリー タイムストレンジャー】追加デジモン＆エピソードパック 1 「Alternate Dimension」 Teaser Trailer - YouTube


27"ゲーミングモニター DualSense®充電フック付き - ティーザートレーラー - YouTube


『伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル』イントロダクショントレーラー - YouTube


『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』 | PS5クローズドベータトレーラー - YouTube


『ELDEN RING NIGHTREIGN』 DLC「The Forsaken Hollows」トレーラー - YouTube


『凶乱マカイズム』プロモーションムービー 第2弾 - YouTube


『DAMON and BABY (デイモン&ベイビー)』ティザートレーラー - YouTube


『ドラゴンクエストVII Reimagined』 続報トレーラー - YouTube


PlayStation®5新CM「ゆけ！遊べ！GO！GO！PS5！」篇 - YouTube


PlayStation®5新CM「GO！GO！PS5！豪華すぎるラインナップ」篇 - YouTube


State of Play | 12.11.2025 [日本語 - JAPANESE] - YouTube


『BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X』-アナウンストレーラー - YouTube


PlayStation®5新CM「GO！GO！PS5！お得に新登場！」篇 - YouTube


『MotionRec』 - 発表トレーラー - YouTube


PlayStation®5新CM「GO！GO！PS5！」篇 - YouTube


『凶乱マカイズム』プロモーションムービー - YouTube


『オクトパストラベラー0』ストーリートレーラー - YouTube


『DAMON and BABY（デイモン&ベイビー）』 ティザートレーラー - YouTube


『ソニックレーシング クロスワールド』 State of Play 日本 トレーラー - YouTube


『INKONBINI』最新映像 - YouTube


『Lumines Arise（ルミネス アライズ）』ローンチトレーラー | PS5® - YouTube


Nintendo Switch 2 のキーカードで遊ぶには？ - YouTube


【桃鉄２】CM出演者メッセージ「石井杏奈篇」 ＃石井杏奈｜KONAMI​ - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
プロ野球「長嶋茂雄賞」創設…走攻守で顕著な活躍示しプレーで魅了した野手、２６年から表彰 : 読売新聞

【NHKからの回答】九州場所初日に地震で中継が中断、なぜサブチャンネルで放送しなかった？ - 大相撲 : 日刊スポーツ

◆新商品（衣・食・住）
ペヤング 贅香トリュフテイストやきそば｜まるか食品株式会社

エッセル初のフレーバー“ストロベリークッキー”登場！定番フレーバー“チョコ”との2種類のアイスが食べきりサイズで楽しめる 「明治 エッセル スーパーカップ ミニ ストロベリークッキー・チョコ」11月17日 数量限定 新発売／全国 | 2025年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.

「推しの一杯　NAKAMURA　かけそば塩」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社

甘じょっぱさがやみつきになる！「ポテコ・ハニーバター味」期間限定新発売- ニュースリリース | 東ハト

うまみじゅわ〜　とろけるようなくちどけ「ふわうま・バター醤油味」新発売、「ふわうま・クラムチャウダー味」期間限定新発売- ニュースリリース | 東ハト

博多明太子と北海道クリームの濃厚クリーミーな味わい！なか卯が「温たま明太クリームうどん」を発売

（袋）よ～いドン！×ワンタンメン　鶏だし塩ちゃんこ味　５食パック、タテ型　よ～いドン！×ワンタンメン　鶏だし塩ちゃんこ味　2025/11/17　新発売 | エースコック株式会社

スープはるさめ　味噌らぁめん味　2025/12/8　新発売 | エースコック株式会社

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年11月11日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article Headline news for November 12, 2025….