「ズバットを食べたためショウヨウシティで新型コロナのパンデミックが起きた」という論文が学術誌に掲載されたことが示す真の問題とは？

論文の本当の著者はマッタン・スクローミ氏で、同氏は他にも ピカチュウ や ポリゴン 、 プリン といったポケモンを用いた論文を発表しています。当然ですが、そのすべてが「偽の論文」です。スクローミ氏は偽の論文を発表している理由について、「論文を発表している学術誌が査読を行っていないためである」と指摘。研究者の投稿した論文原稿をまともな査読や編集を経ることなく、そのままオープンアクセスの学術誌で出版する行為を「 捕食出版 」と呼びますが、スクローミ氏は複数の学術誌がこの捕食出版を行っていることを示すために偽の論文を発表しまくっているわけです。 スクローミ氏は「私の論文を発表した学術誌は捕食出版を行っています。これは合法的な行いのようにも見えますが、これらの学術誌では査読や編集、実際に論文を読むことさえ行われていません。American Journal of Biomedical Science and Researchを発行するBiomedGridや、OMICS、Longdom Publishingといった出版社は、著者が数百ドル(数万円)から数千ドル(数十万円)の料金さえ支払えば、どんな論文でも受け入れます」と語り、複数の出版社が金儲けのために捕食出版を行っていると指摘しています。 加えて、スクローミ氏は「捕食出版を行っている学術誌はただの高価なブログであり、有名人のTwitter以下の信頼度しか持っていない科学情報のソースです」と辛らつに批判しています。

2020年11月05日 19時00分00秒 in サイエンス, ゲーム, Posted by logu_ii

