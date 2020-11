2020年11月05日 20時00分 生き物

新型コロナウイルスの突然変異種がミンクからヒトに感染、ミンク1700万匹が殺処分へ

by dennisicecap1



現地時間2020年11月4日、デンマークのメッテ・フレデリクセン首相が「ミンクから発見された新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の突然変異種が少なくとも12人に広まった」と報告しました。世界最大のミンク毛皮産業を有するデンマーク政府は、1500万~1700万匹ものミンクの殺処分を余儀なくされています。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行状況について調査を行っているデンマークの政府機関の調査によって、ミンク農場で確認された新たなSARS-CoV-2変異種に12人が感染したことが判明しました。これについてマグナス・ヒューニッケ保健大臣は「北部で確認された783人の感染者のおよそ半数がミンクに関連している」と言及。同国において、ミンク由来の症例が増え続けているという現況を指摘しました。





デンマーク国内でミンクの感染が初めて確認されたのは2020年6月のこと。モルゲンス・ジェンセン食料大臣によると、感染が確認されたミンク農場は2020年10月の段階では全1139箇所のうち41箇所でしたが、2020年11月4日の発表時点では207件に増加しています。ミンク農場で感染は広まり続けていますが、特にユトランド半島の西部において広がりが著しいとのこと。



デンマーク国内で飼育されているミンク1700万匹を殺処分するためには、50億クローネ(約820億円)の費用が掛かる可能性があると政府は推計しています。政府はミンク農家に対して補償を約束しており、トーキル・フォグデ警察庁長官は「できる限り早く(殺処分を)実行するべき」と述べています。



by Kelly Colgan Azar



ミンクのSARS-CoV-2感染は、2020年5月にオランダで、7月にはスペインで確認されており、オランダは数万匹を、スペインは10万匹をそれぞれ殺処分しています。



デンマークにおけるミンクから発見されたSARS-CoV-2変異種について、フレデリクセン首相は変異種が体内の抗体を作る力を弱めるだけでなく、現在開発が進行しているCOVID-19のワクチンの効果を失わせるとして、「我々は国民に対して大きな責任を負う立場ですが、今回発見された突然変異種によって、自国民だけでなく世界の全人類に責任を負う立場になりました」「非常に、非常に深刻な状況です」とコメントしました。