ファンタジー世界が舞台のゲームでAIが「目的があるかのように」話したり行動したりできるようにする研究

・関連記事

NVIDIAのAIが5万本のプレイ動画を見ただけで「パックマン」をゲームエンジンなしに再現 - GIGAZINE



AIを用いてゲームプレイヤーからいかにお金を搾り取るかを考案する悪夢の企画書が流出 - GIGAZINE



レトロゲームの攻略をAIに学習させてスーパープレイを生み出すことが可能な「Gym Retro」 - GIGAZINE



AIはゲームプレイ動画からスーパーマリオブラザーズやロックマンのゲームそのものを再現可能 - GIGAZINE



ゲーマーの脳波から大量のロボットを動かす司令AIを開発するという試み - GIGAZINE



不完全情報ゲームのポーカーで人間を倒したAI「Libratus」が採っていた戦略が論文で公開される - GIGAZINE



自動戦闘するロボットのAIを書き換えて戦わせ合うフリーゲーム「Bot Land」を遊んでみた - GIGAZINE



AIに「夢」の中でゲームをプレイさせてみる実験が進行中 - GIGAZINE

2020年11月05日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.