新型コロナに感染したミンクが毛皮農場から100匹以上も脱走した可能性、野生動物にウイルスを広める懸念も

世界各地で毛皮の材料として利用されているミンクは新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染することがわかっており、SARS-CoV-2の突然変異種がミンクから人間に感染する事例も報告されています。この状況を受けてデンマークなどの国々でミンクの殺処分が行われている中、「毛皮農場からSARS-CoV-2に感染したミンクが100匹以上も脱走した可能性があり、野生動物の感染を広めているおそれがある」と指摘されました。



ミンクは単にSARS-CoV-2に感染して人にウイルスを広めるだけでなく、さまざまな突然変異種を生み出していることもわかっています。デンマークの国営研究機関であるStatensSerum Institutによると、ミンクから発見されたSARS-CoV-2の突然変異種の中には、各国で開発が進められているワクチンの効き目を弱める可能性があるタイプもあるとのこと。



世界最大の毛皮産業を有するデンマークでは、ミンク農場で確認されたSARS-CoV-2の突然変異種に少なくとも12人が感染したことが判明しています。こうした事態を重く見たデンマーク政府は、2020年11月4日に国内で飼育されているミンクの大量殺処分を行うと決定しました。



殺処分が実施された後も、ミンクの死体を埋めた墓穴から「ゾンビのように」死体が地表へ出てくる事態も発生するなど、世間を騒がせています。ミンクの死体が地表に現れたのは、死体が腐敗してガスで膨張し、地面から押し出されたことが原因とのこと。なお、記事作成時点では1000万匹以上のミンクがデンマークで殺処分されましたが、毛皮業界の関係者は500万~700万匹のミンクがそのまま出荷されるとみています。



こうした状況の中、イギリスの大手紙であるThe Guardianは、「SARS-CoV-2に感染したミンクが野生にいるリスクが確認されました」と新たに報じました。デンマークの獣医食品局で獣医研究マネージャーを務めるSten Mortensen氏は、「毎年数千匹のミンクが逃げ出します。ミンクは外来種であり、ハンターやワナが毎年数千匹のミンクを殺しています」と述べ、野生のミンクは一定の個体数を維持し続けていると指摘。



Mortensen氏によると、農場から逃げ出したミンクのうち5%ほどがSARS-CoV-2に感染していた可能性があるそうで、数にして100匹以上のSARS-CoV-2を保有するミンクが野生に存在するかもしれないとのこと。SARS-CoV-2に感染したミンクは数日間ほど症状が出るケースもあるものの、ほとんどは回復して死に至ることは少ないそうです。





一般的にミンクは単独で生きる動物であるため、感染を広げるリスクは低いそうですが、ミンクを捕食したりミンクの糞便に触れたりしたフェレットやネコがSARS-CoV-2に感染する可能性があります。オランダのエラスムス・ロッテルダム大学でウイルスを研究するMarion Koopmans氏は、SARS-CoV-2が野生動物の間に広まると豚インフルエンザや鳥インフルエンザのように動物の間で進化を続け、永続的に人間の脅威となる可能性もあると主張しました。



なお、記事作成時点ではミンクを対象にしたSARS-CoV-2ワクチンの開発も進められています。アメリカ毛皮委員会の獣医兼研究ディレクターであるJohn Easley博士は、2021年春までにミンク用ワクチンがアメリカなどの毛皮農場で利用可能になることを望んでいるとのこと。これに対して動物福祉団体のHumane Society Internationalは、ワクチンの話題でミンク農場そのものの劣悪な状況から気をそらそうとしていると非難しました。



