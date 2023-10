科学論文の「不正に操作された画像」を検出するAIツールはすでに人間を上回る精度だという研究結果

AI beats human sleuth at finding problematic images in research papers https://www.nature.com/articles/d41586-023-02920-y 近年は科学論文における不正が大きな問題となっており、2022年11月にはスタンフォード大学のマーク・テシエラビーン学長(当時)が主執筆者を務めた複数の論文で、データ操作などの不正があった可能性があると 報じられました 。テシエラビーン氏は神経科学者であり、疑いがかけられた論文にはアルツハイマー病に関する非常に影響力の強い 論文 も含まれています。 なお、テシエラビーン氏個人が直接不正行為に関与したり、共同研究者の不正行為を認識したりしていた証拠はなかったそうですが、テシエラビーン氏は引責辞任という形で2023年8月に学長を退きました。 スタンフォード大学の学長が研究論文の不正で辞任、少なくとも3本の論文が撤回へ - GIGAZINE

科学論文において画像やデータを不正に操作して結果を改ざんする行為は、科学全般への信頼を揺るがす深刻な問題であり、論文における不正を検出する取り組みは非常に重要です。そんな科学論文の不正に操作された画像を検出するためのAIツールは、すでに人間の目視によるチェックよりも高い精度を持っているという研究結果が、プレプリントサーバーのbioRxivに掲載された査読前論文で報告されました。 A Quantitative Study of Inappropriate Image Duplication in the Journal Toxicology Reports | bioRxiv https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.09.03.556099v2

・関連記事

肉眼で画像の再利用・加工を行う不正な論文を見抜くスペシャリストとは? - GIGAZINE



AIが偽の研究を量産する「論文工場」との戦いが激化している - GIGAZINE



学術誌ScienceがChatGPTなどのAIを論文の著者として認めないポリシー改定を実施 - GIGAZINE



スタンフォード大学の学長が研究論文の不正で辞任、少なくとも3本の論文が撤回へ - GIGAZINE



医療研究であまりに不正や誤りが多いため「裏付けされるまでは信頼するべきではない」と専門家が警告 - GIGAZINE



科学研究における不正行為はどうすればなくなるのか? - GIGAZINE



AIの創造的な思考能力がついに人間の平均を上回ったとの研究結果が報告される - GIGAZINE



「AIが人間と同レベルの知性を獲得する日は来るのか?」という質問に5人の専門家が回答 - GIGAZINE



2023年10月06日 06時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.