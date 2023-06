AIが偽の研究を量産する「論文工場」との戦いが激化している

ChatGPTのように人間と同等のレベルで自然な文章を生成できるAIや、テキストを入力するだけで高精度な写真やイラストを生成できるAIが登場したことで、業績を水増しするために偽の科学論文をAIに執筆させるケースが報告されています。偽の科学論文を量産して販売する企業は「ペーパーミル(論文工場)」と呼ばれており、学術雑誌の審査プロセスや研究者の業績評価に対する信頼性を大きく揺るがす問題となっています。 AI intensifies fight against ‘paper mills’ that churn out fake research https://doi.org/10.1038/d41586-023-01780-w

2023年06月18日

