コンクリートと鉄筋で「実際に乗れる自転車」を作り上げてしまった猛者が現れる

次にPlay To DIYはチェーン・クランクアーム・ペダルの製作に取り掛かります。チェーンを取り付けるギアは本物の自転車のそれを採用するPlay To DIY。

・関連記事

涼しげな流しそうめんが楽しめる竹製の「流しそうめん・ギター」を自作するムービー - GIGAZINE



マッチ棒とワイヤーハンガーでカラフルな彫刻を作り出すアーティスト「David Mach」の作品集 - GIGAZINE



液状化した金属が超高速で噴出する「成形炸薬弾」が厚さ30cmの鋼鉄を貫く動画 - GIGAZINE



東西冷戦の象徴「ベルリンの壁」がなぜ建設され、どうして破壊されたのかがわかるムービー - GIGAZINE

2022年10月30日 09時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.