2020年10月30日 20時00分 生き物

馬をムチでたたいても速くなったり制御しやすくなったりはしない



競馬で最終コーナーを回ったあと、騎手が「もっと速度を上げてほしい」「もっと機敏に動いてほしい」という時に、乗っている馬の尻をムチで何度もたたく場面がよく見られます。しかし「実際はムチを打っても馬の速度が上がったり制御しやすくなったりすることはない」という研究結果が発表されました。



Animals | Free Full-Text | Is Whip Use Important to Thoroughbred Racing Integrity? What Stewards’ Reports Reveal about Fairness to Punters, Jockeys and Horses

https://www.mdpi.com/2076-2615/10/11/1985



Research shows whipping horses doesn't make them run faster, straighter or safer — let’s cut it out

https://theconversation.com/research-shows-whipping-horses-doesnt-make-them-run-faster-straighter-or-safer-lets-cut-it-out-144405



競馬の歴史は古く、記録によれば古代ギリシャや古代ローマでは戦車を引かせて馬を競わせる戦車競走が行われていたとのこと。古代ギリシャの詩人・ホメロスの叙事詩「イリアス」には、戦士パトロクロスを弔うために戦車競走が行われたと記されています。また、古代オリンピックでも競技種目に採用されていたと考えられています。



by MatthiasKabel



ルールに基づいて専用の施設でレースを行う、現代に伝わる競馬は16世紀のイングランドが起源だとされています。より速くに走る馬を生み出すために、17世紀から18世紀にかけて品種改良が行われ、サラブレッドという競走馬向けの馬種が誕生し、同時に競馬の世界では馬の血統が重視されるようになりました。



ムチを使って馬を制御するという技術は古来より応用されており、英国競馬統括機構(BHA)は「ムチの使用は、馬と騎手の安全のために必要である」「コース上で馬と馬がぶつからないようにするための制御がしやすくなる」と主張しています。



しかし、国際競馬統括機関連盟は、競馬を完全なスポーツとするためには動物福祉も視野に入れるべきだとしています。2020年2月29日にサウジアラビアで開催されたサウジカップでは、2着のミッドナイトビズーに騎乗したマイク・スミス騎手が鞭の過剰使用で獲得賞金の60%にあたる21万ドル(当時のレートで約2310万円)を制裁金として没収されました。



サウジC2着スミス騎手が制裁で“史上最高”罰金額|極ウマ・プレミアム





また、日本では2011年に「鞭の使用に関するガイドライン」が国際協約にのっとって制定され、ムチの過剰使用が騎手の制裁対象となっています。



南オーストラリア大学の人類学者であるキリリー・トンプソン氏らの研究チームは、2017年1月から2019年12月までにイギリスで開催された126レースの動画を分析。そのうち67レースはムチの使用を禁止されており、59レースはムチの使用が許可されていたとのこと。出場した馬と騎手は合計1178組でした。





研究チームが「ムチの使用がレースの展開にどう影響を及ぼすか」を調査した結果、馬の制御向上や馬の速度上昇、騎手の安全性向上と、ムチの使用との間には関連が見られなかったとのこと。



それどころか、レース中にムチを打たれた馬は、ムチを打たれなかった馬と比較して転倒のリスクが7倍以上あったとのこと。このことから、研究チームは「ムチの使用は落馬の潜在的な危険因子の1つである」と結論付けています。



by Shelly Prevost



研究チームは「私たちの調査結果は、ムチを使うべきではないという国際競馬統括機関連盟の主張を科学的に裏付けるものです。社会的価値観の変化を考えると、ムチを打たないアプローチへの移行は、競馬運営を社会的に認められる形に依存する競馬業界の将来にとって不可欠であると考えています」と述べました。