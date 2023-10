「火」が「水」に弱いというのは間違いと専門家が指摘、水はどんなメカニズムで火を消しているのか？

火が付いたら水をかけるべきという考えだったり、ゲームやアニメなどの印象だったり、「火が水に弱い」というイメージを持っている人は多いはず。ところが、火災の燃焼と挙動の専門家は「火が水に弱いというイメージは間違っている」と指摘しています。 How does water put out fire? | Live Science https://www.livescience.com/chemistry/how-does-water-put-out-fire

