グルグル回転しながら炒め物も揚げ物もバッチリ仕上げてくれる自動調理器「CHEFDRUM(シェフドラム)」を使ってみたよレビュー

・関連記事

洗濯機のように回転しながら自動調理してくれる革命的調理器具「CHEFDRUM(シェフドラム)」の外観を徹底的にチェックしてみたよレビュー - GIGAZINE



「材料を入れて放置」でお店レベルの料理の数々が完成&低温調理も可能なスマホ連携の「ホットクック」にお一人様向けサイズが登場、新機能など使ってみた - GIGAZINE



ボタンを押すだけで全自動で旨みが凝縮した「無水カレー」などを作ってくれ、真空調理器としてお店レベルの料理も作れる便利家電「ホットクック」を使ってみた - GIGAZINE



ほったらかし&時短で豚の角煮やほくほくのおでんが完成、ご飯まで炊ける「電気圧力鍋 クックマイスター」レビュー - GIGAZINE



ボタン1つで肉の実力を最大限に発揮させる&圧力/低温/無水/煮込み調理をたった1台で実現可能な便利家電「電気圧力なべ SR-MP300」を使ってみた - GIGAZINE



「材料を入れて放置」で驚異的な柔らかさの角煮などが完成、わずか3000円の超便利家電「スロークッカー」の威力を試してみました - GIGAZINE



コンパクトなのに猛烈な強火もトロトロ弱火も自由自在な折り畳み式バーナー「ST-340」でカレーを作ってみたよレビュー - GIGAZINE



2022年10月30日 19時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, 食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.