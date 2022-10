「ヴィーガンや菜食主義者は肉を食べる人より健康で長生き？」を栄養の専門家が解説

肉や乳製品の生産には多くの温室効果ガスの排出が伴うことなどから、気候変動の観点から菜食主義への 注目が集まっています が、健康やダイエットを理由に野菜中心の食生活を取り入れる人もいます。そんな野菜中心の食事が寿命にもたらす影響についてこれまで分かっている研究結果や、菜食主義を食生活に採用するかどうか検討している人にとって重要な情報を、栄養学の専門家がまとめました。 Do vegans live longer than meat-eaters? | Live Science https://www.livescience.com/do-vegans-live-longer アメリカの医療機関が組織するネットワーク・ ChristianaCare の登録栄養士でプログラムマネージャーのブルック・ジェイコブ氏は、「ヴィーガン食は心臓病、2型糖尿病、一部のがん、肥満に関する複数の慢性的な健康問題のリスク低減に関連しています。このように、ヴィーガン食を続けることは慢性疾患の発生を抑制することにつながるため、ヴィーガンの方が長生きするという可能性があるのは驚くべきことではありません。しかし、ヴィーガンがヴィーガンではない人より長生きすると結論付けるには、もっと多くの研究が必要です」と話しました。 これまでの研究では、野菜中心の食事は健康や寿命にポジティブな影響を与えることが示唆されています。例えば、査読付の医学誌・JAMA Internal Medicine Journalで2014年に発表された 論文 によると、ベジタリアンの食事をしている人は全体的な死亡リスクが9%低く、心臓病やがん、腎臓病などのリスクも非菜食主義者より低かったとのこと。その一方で、また別の 研究 では「菜食主義者は特定の慢性疾患の発症率が低いものの、それが死亡率に影響を与えるかどうかには結論が出ていない」としています。

・関連記事

「長寿者が多い地域でも肉をたくさん食べる」との指摘がネット上で論争に - GIGAZINE



ヴィーガン食は子どもを不健康にするのか? - GIGAZINE



100歳まで長生きしたいあなたがやるべきこと - GIGAZINE



世界中の人間が菜食主義者・ベジタリアンになると何が起きるのか? - GIGAZINE



世界中の人が菜食主義になると農地面積はむしろ小さくて済む - GIGAZINE

2022年10月30日 20時00分00秒 in 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.